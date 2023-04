Glasfaserausbau in Bestwig: Details zu Kosten und Zeitplan

Glasfaserkabel am Donnerstag, den 24. November 2022 in der 22. Etage des Rathauses. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Bestwig. Das ging schneller als erwartet: Es gibt doch schon Details zu Kosten und Zeitplan beim Glasfaserausbau in Bestwig. GlasfaserPlus wird dort tätig

Das ging schneller als erwartet: Nachdem Bestwigs Gemeindesprecher zuletzt damit gerechnet hatte, erst in einigen Wochen Details zum Glasfaserausbau in Bestwig nennen zu können, ist nun doch bereits klar: 2024 steht in Bestwig ein weiterer wichtiger Meilenstein in Sachen Digitalisierung an. Dann will das Unternehmen GlasfaserPlus mit dem Ausbau starten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Für rund 3.920 Haushalte in Bestwig, Ostwig, Nuttlar, Velmede und Heringhausen werden demnach in diesem Zuge Anschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde realisiert.

Unabhängig von Vorvermarktungsquoten

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt. GlasfaserPlus, so heißt es in der Mitteilung, mache ihre Ausbauvorhaben nicht von Vorvermarktungsquoten abhängig. Bedeutet: Unabhängig von der Anzahl der vorab angemeldeten Glasfaseranschlüsse in Bestwig werde der Ausbau auf jeden Fall geschehen.

Die GlasfaserPlus stelle ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung weiter. Bürgerinnen und Bürger haben damit die freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon oder Fernsehen buchen möchten. Für den Ausbau in Bestwig habe die Telekom bereits angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen.

Kostenloser Anschluss

Das Unternehmen schließt Immobilien während der Ausbauphase kostenfrei an, wenn Kundinnen oder Kunden einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. GlasfaserPlus benötigt in diesem Fall lediglich eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil die Arbeiten dafür auf Privatgrund geschehen.

Die Beauftragung funktioniert folgendermaßen: Kunden buchen bei einem Telekommunikationsanbieter einen Glasfaser-Tarif. Der wiederum nimmt Kontakt mit der GlasfaserPlus auf und kümmert sich um die Genehmigung und die Details. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben, bei der Telekom betragen diese zum Beispiel einmalig 799,95 Euro.

Bei der Telekom können Interessenten online bereits eine Vorregistrierung vornehmen: www.telekom.de/highspeed-interesse. Zudem können Kunden ihren Glasfaseranschluss auch an in den Telekon-Shops in Meschede und Brilon buchen.

