Gleidorfer mit Fotowettbewerb zum Schützenfest-Ausfall

Kein Schützenfest an diesem Wochenende, doch die Gleidorfer Schützen machen das Beste draus. Sie rufen mit einem Wettbewerb zum Mitmachen auf.

Gleidorf. Während das Gleidorfer Schützenfest infolge der Corona-Pandemie nicht ausgerichtet wird, wollen doch viele Gleidorferinnnen und Gleidorfer im privaten Garten ein Fahnenfest veranstalten. Der Vorstand vom Schützenverein freut sich über das Flaggen-Zeigen und würde sich über Fotos für das Archiv des Schützenvereins sowie die Veröffentlichung im nächstjährigem Festheft sehr freuen.

Auch mehrere Bilder möglich

Als kleinen Anreiz der schönsten Fahnenfestfotos soll ein Wettbewerb ausgelobt werden. Von den eingereichten Fotos prämieren die Vorstandsmitglieder das schönste Foto mit fünf Kisten, das zweitschönste mit drei Kisten und das drittschönste Foto mit einer Kiste frischem Veltins.

Dabei dürfen selbstverständlich pro Veranstaltung auch mehrere Bilder eingereicht werden, so der Vorstand. Alle Fotos gehen gleichermaßen in die Bewertung ein. „Bitte leitet uns die Fotos per Mail an t.mellmann@schuetzenverein-gleidorf.de weiter.“

Auf dem Motiv darf auch gerne das Schützenfest-Starter-Paket mit dem Brotvogel und Andreas-Kreuz-Imitat aus Holz mit eingebunden sein. „Dieses Starter-Paket mit Utensilien zur Erinnerung an unser erstes Schützenfest vor 100 Jahren wurde mit einer streng limitierten Auflage von 50 Stück produziert und war bereits innerhalb weniger Tage vergriffen“, so Thomas Mellmann als erster Vorsitzender des Schützenvereins.

Umhergang mit Abstand

Der Vorstand wünscht allen Gleidorferinnen und Gleidorfern ein paar unvergessliche Schützenfesttage – auch wenn in ungewohnter Atmosphäre.

Mit gebotenem Abstand wird der Vorstand am Schützenfestsamstag im Ort umhergehen und über den Gartenzaun verschiedene Fahnenfeste in Augenschein nehmen und den Feiernden viel Spaß wünschen. Der Vorstand bittet um Beflaggung der Häuser in Gleidorf.

