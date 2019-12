Gottesdienste zu Weihnachten - hier ist die Übersicht

Blick in eine festliche geschmückte Kirche? Bei uns gibt es die Übersicht der Gottesdienste für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Wo werden zu Weihnachten welche Gottesdienste in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg gefeiert? Hier ist unsere Übersicht.

In den evangelischen und katholischen Kirchen werden während der Feiertage zahlreiche Gottesdienste angeboten. Hier ist unsere Übersicht.

Katholisch

Bestwig

Bergkloster SMMP - Di 19 Christmette - Mi 10 Hl.M - Do 9 Hl.M

Christkönigkirche - Di 22 Christmette

St. Andreas Pfarrkirche, Velmede - Di 15 Krippenfeier - Di 16:30 Christmette - Mi 11 Hl.M - Do 11 Hl.M

St. Anna Pfarrkiche, Nuttlar - Di 18:30 Christmette - Do 9:30 Hl.M

St. Barbara, Andreasberg - Di 19 Christmette - Do 9:30 Hl.M

St. Joseph Pfarrkirche, Ostwig - Di 16:30 Christmette - Do 11 Hl.M

St. Margaretha, Ramsbeck - Di 14:30 Krippenfeier - Di 16:30 Christmette - Do 11 Hl.M

St. Nikolaus, Heringhausen - Di 18:30 Christmette - Do 9:30 Hl.M

Eslohe

Mariä Heimsuchung, Niederlandenbeck - Mi 10:30 Festhochamt mit Kindersegnung

St. Antonius Einsiedler, Bremke - Di 18 Christmette - Do 10:30 FestH

St. Cäcilia, Wenholthausen - Di 15:30 Krippenfeier - Mi 10 Festhochamt mit Kindersegnung

St. Hubertus, Kückelheim - Mi 9 FestH

St. Nikolaus, Cobbenrode - Di 14:30 Krippenfeier mit Kindersegnung - Di 16:30 Christmette - Do 10:30 Festhochamt mit Kirchenchor

St. Pankratius, Reiste - Di 16 Christmette mit Chor - Do 9 Festhochamt mit Kindersegnung

St. Peter und Paul - Di 15 Krippenfeier - Di 16:30 Christmette mit Kirchenchor - Mi 10:30 FestH

St. Sebastian, Salwey - Di 18:30 Christmette mit Gesangverein - Do 10:30 FestH

Meschede

Abtei Königsmünster - Di 21 Christmette - Mi 9:30 Konventamt - Do 9:30 Konventamt

Heilige Familie, Wehrstapel - Di 16:30 Christmette - Do 9:30 Hl.M

Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt - Di 15 Krippenfeier - Di 16:30 Oek. Christvesper in St. Franziskus - Di 17 Christmette - Mi 8 Hirtenmesse in St. Franziskus - Mi 9:30 Hl.M - Mi 11 Hl.M (poln.) - Mi 17 Hl.M (kroat.) - Do 9:30 Hl.M

St. Antonius, Grevenstein - Mi 9:30 Hl.M - Do 11 Hl.M

St. Jakobus Pfarrkirche, Remblinghausen - Di 15 Krippenfeier - Di 16:30 Christmette - Do 11 Hl.M

St. Johannes Pfarrkirche, Eversberg - Di 15:30 Krippenfeier - Mi 9:30 Hl.M - Do 9:30 Hl.M

St. Luzia, Berge - Di 18:30 Christmette - Do 9:30 Hl.M

St. Nikolaus, Wennemen - Di 17 Christmette - Do 9:30 Hl.M

St. Nikolaus, Freienohl - Di 22 Christmette - Mi 9:30 Hl. Messe in der St. Agatha-Kapelle in Olpe - Mi 11 Hl.M - Mi 18 Festandacht - Do 11 Hl.M

St. Severinus, Calle - Di 16:30 Christmette - Do 11 Hl.M

St. Walburga Krankenhaus - Mi 9:15 Hl.M - Do 9:15 Hl.M

St. Walburga Pfarrkirche - Di 15 Krippenfeier - Di 19 Christmette - Mi 11 Hl.M - Mi 12:15 Hl. Messe in portug. Sprache - Do 11 Hl.M

Schmallenberg

Herz-Jesu-Kirche, Gleidorf - Di 16:30 Christmette - Do 9 H

Kath. Pfarrkirche St. Georg, Bad Fredeburg - Di 14:30 Seniorencentrum St. Raphael; Hl. Messe zum Heiligen Abend - Di 14:45 Krippenfeier als Musical - Di 16:30 Christmette - Mi 10:30 FestH - Do 10:30 FestH

St. Agatha, Oberhenneborn - Di 16 Krippenfeier - Di 18:30 Christmette - Do 9 FestH

St. Alexander Pfarrkirche - Di 15:30 Krippenfeier - Di 18 Christmette - Mi 8 Hirtenamt - Mi 10:30 H - Do 10:30 H - Do 18 Hl.M

St. Antonius, Fleckenberg - Di 14:30 Krippenfeier - Di 16:30 Wort-Gottes-Feier - Mi 9 FestH

St. Antonius, Arpe - Do 9 H

St. Blasius, Westfeld - Di 18:30 Christmette - Do 9:30 FestM

St. Cyriakus, Berghausen - Di 15 Krippenfeier - Do 10:30 H

St. Georg-Kirche, Grafschaft - Di 16:30 Christmette - Do 9:30 FestH

St. Gertrud, Oberkirchen - Di 15 Krippenfeier - Di 18:30 Christmette - Mi 19:30 FestM

St. Hubertus, Nordenau - Mi 10:45 FestH - Do 10:45 FestM

St. Hubertus, Dorlar - Di 15 Krippenspiel - Di 18:30 Christmette - Do 9 H

St. Josef, Latrop - Mi 9:30 FestH

St. Joseph, Obersorpe - Do 11 FestM

St. Kosmas und Damian, Bödefeld - Di 15 Krippenfeier - Di 18:30 Christmette - Mi 9 FestH

St. Lambertus, Kirchrarbach - Di 16 Krippenfeier - Mi 9 FestH

St. Luzia, Altenilpe - Di 16:30 Christmette

St. Marien, Bracht - Di 14:30 Krippenfeier in Werntrop - Mi 9 H

St. Michael, Holthausen - Di 15:30 Krippenfeier - Di 18:30 Christmette - Do 9 Festhochamt, anschl. Kindersegnung

St. Peter und Paul, Wormbach - Di 15:30 Krippenfeier - Mi 10:30 H

St. Sebastian, Niedersorpe - Di 17 Christmette - Do 10 FestM

St. Vinzentius, Lenne - Mi 11 FestH

Evangelisch

Bestwig

Kreuzkirche, Bestwig - Di 15 G m.Chor

Petruskirche, Ramsbeck - Di 17 G m.Chor - Do 10:30 G

Eslohe

Johanniskirche Eslohe - Di 15 FamG - Pfarrer Peter Liedtke - - Di 17 Christvesper mit Krippenspiel - Pfarrer Peter Liedtke - - Mi 10 Musikalischer Gottesdienst mit Chor

Meschede

Bernhard-Salzmann-Haus Meschede - Mi 11 G - Diakon Nehls -

Christuskirche Meschede - Di 15 G - Pfarrer Bäumer - - Di 17 G - Pfarrer Bäumer - - Di 18:30 G - Pfarrer Bäumer - - Do 11 G - Pfarrer Bäumer -

Gemeinsames Kirchenzentrum Meschede - Di 16:30 G - Pfarrerin Neumann-Arnoldi - - Mi 11 G - Pfarrerin Neumann-Arnoldi -

Kreuzkapelle, Freienohl - Di 15 G - Pfarrerin Neumann-Arnoldi - - Di 18 G - Diakon Nehls - - Do 9:30 G - Diakon Nehls -

Seniorenzentrum Blickpunkt - Mi 10 G - Diakon Nehls -

Schmallenberg

Auferstehungskirche, Gleidorf - Di 17 Christvesper - Dr. Werner Kördel - - Di 23 Christmette - Groß und Winzenick -

Christuskirche - Di 15:30 Christvesper - Pfarrerin Ursula Groß - - Di 17:30 Christvesper - Pfarrerin Ursula Groß - - Do 10 G - Pfarrerin Ursula Groß -

St.-Petri-Kirche in Dorlar - Di 16 Christvesper - Pfarrerin Elisabeth Grube -

Glaubensgemeinschaften

Meschede

Neuapostolische Kirche - Mi 19:30 G