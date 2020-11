Grafschafter bieten digitalen Sauerländer Weihnachtsmarkt

Grafschaft. Die Grafschafter Werbeagentur 4D- kreativ hat in Corona-Zeiten eine Plattform für Sauerländer Weihnachtsmarkt-Produkte geschaffen.

Für viele sind sie der Höhepunkt im Dezember: Weihnachtsmärkte. Doch während die einen in Corona-Zeiten nur auf eine schöne Abwechslung verzichten müssen, steht für andere die Existenz auf dem Spiel. „Es gibt Verkäufer, die das ganze Jahr nur auf Weihnachten hinarbeiten“, berichtet René Dörnenburg . Mit seiner Grafschafter Werbeagentur hat er jetzt gerade für die klassischen Sauerländer Weihnachtmarkt--Produkte einen eigenen Online Handel mit zusätzlichem stationären Verkauf eingerichtet. Er startet am Freitag, 27. November, um 18 Uhr mit Bildern fürs Weihnachtsmarkt-Feeling, virtuellem Glühweinstand und Schönem und Handgemachtem aus dem Sauerland.

Spekulatius, Schmuck und Socken

Dahinter steckt die Marke „SAUERLANDesign“. Spekulatius und Mandeln aus Holthausen, Schmuck aus Olpe, Craft-Beer aus Meschede, Geschenkideen aus Arnsberg, Dorffashion aus Grafschaft und noch viele weitere Sauerland-Produkte aus der Region werden in diesem Jahr nicht analog sondern digital verkauft.

„Wir haben auch noch Platz“, sagt Dörnenburg. Wer also seine Weihnachtsmarkt-Produkte über den Shop anbieten will - von selbst gestrickten Socken bis zu Lichtbögen - kann sich gern melden. Die digitalen Aussteller und ihre Produkte werden seit Mitte November fotografiert, gelistet und in den virtuellen Online-Shop gestellt.

Alle beim digitalen Weihnachtsmarkt angebotenen Produkte werden entweder per Post verschickt oder können online gekauft und kontaktlos in Grafschaft abgeholt werden. Dort steht eine digital zu öffnende Abholbox, die mit dem Smartphone entriegelt werden kann. Aber auch der Showroom in Grafschaft kann zur Abholung einzeln besucht werden, wenn vorher ein Termin vereinbart wird.

Natürlich muss man dafür auch zahlen. „Doch reich werden wir dabei nicht“, sagt Dörnenburg. 7,50 Euro kostet das Einstellen einer Produktlinie, außerdem ist die Agentur am Umsatz beteiligt.

Hinter der Marke „SAUERLANDesign“ steckt die Grafschafter Werbeagentur 4D-kreativ. Das Team arbeitet derzeit mit Hochdruck am digitalen Online-Shop, der unter anderem über die Domain www.digitaler-weihnachtsmarkt.de erreichbar ist.