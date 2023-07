Grevenstein: Traktor überschlägt sich - Fahrer springt ab

Grevenstein. Das hätte schlimm ausgehen können: Bei Grevenstein hat sich ein Traktor überschlagen. Der Fahrer konnte sich noch gerade retten.

Ein Trecker ist bei Grevenstein im Stadtgebiet Meschede einen Abhang herunter gerollt und hat sich überschlagen. Das Unglück ist am Donnerstag gegen 16.57 Uhr in der Region Am Einberg passiert. Die Feuerwehr rückte aus und leistete technische Hilfe.

Motoröl ausgelaufen

Grund: Das Motoröl des Treckers war ausgelaufen. Die Löschgruppe Grevenstein, die Polizei und die Untere Wasserbehörde des Hochsauerlandkreises waren vor Ort. Der Fahrer hatte leicht verletzt abspringen können.

Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr anschließend an die Untere Wasserbehörde übergeben.

