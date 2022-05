Grevensteiner Veltins mit neuem Produkt und Öko-Siegel

Grevenstein. Rund um das Grevensteiner Unternehmen Veltins: Ein neuer Geschmack ergänzt die Fassbrausen und ein Urteil von Ökotest erfreut das Unternehmen.

Passend zum Sommer hat Veltins sein alkoholfreies Fassbrause-Angebot erweitert. Und auch die Zeitschrift Öko-Test hat sich mit dem Mescheder Unternehmen und seinen Produkten beschäftigt.

Erfrischend und nicht so süß, so soll das neue Produkt schmecken – „der Bitter Lemon-Geschmack ist absoluter Trend und eine echte Alternative zu Limonaden“, schreibt das Mescheder Unternehmen in seiner Presseerklärung.

Alkoholfrei und nur 34 Kalorien pro 100ml

Fassbrause Bitter Lemon ist alkoholfrei und enthält kein Chinin, dafür aber echten Zitronensaft. Das Unternehmen ist überzeugt: „So ist die Fassbrause Bitter Lemon pur oder auch gemixt das passende Sommergetränk.“ Die neue Sorte wird ab dem 1. Juni national in 0,33-Liter-Flaschen im Kasten sowie als Halbliter-Dose verfügbar sein und hat nur 34 Kalorien pro 100 ml.

Damit gibt es jetzt fünf Veltins Fassbrause-Sorten: Neben Bitter Lemon auch Zitrone, Holunder, Mango-Maracuja und Cola-Orange.

Mit einem Ausstoß von 3,095 Mio. hl hat sich die Brauerei C. &A. Veltins 2021 aus der Abwärtsspirale des deutschen Biermarktes befreit und setzte im zweiten Pandemiejahr ihr dynamisches Wachstum deutlich über Wettbewerbsniveau fort. Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Brauerei C. & A. Veltins (l.) und Michael Huber, Generalbevollmächtigter der Brauerei C. & A. Veltins stoßen darauf an. Foto: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & / obs

Produktion um ein Drittel gewachsen

Zufrieden ist das Unternehmen mit der Entwicklung der Fassbrausen, deren Produktion im Jahr 2021 um immerhin 32,4 Prozent gewachsen ist und damit 72.700 Hektoliter erreichte. Die Brauerei schreibt, sie habe „während der Pandemie eine gewachsene Probierfreude der Verbraucher“ beobachtet. „Hier setzen wir mit der neuen Fassbrause-Sorte Bitter Lemon an – ein guter Zeitpunkt, um die Range zu erweitern“, sagt Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Brauerei C. & A. Veltins.

Gleichzeitig freut sich das Unternehmen darüber, dass Rohstoffe und Brauverfahren aus Grevenstein Wertschätzung bei der Zeitschrift „Öko-Test“ finden. Diese gibt Veltins Pils in der neuesten Untersuchung und zum dritten Mal in Folge, nach 2009 und 2019 jetzt 2022, die Bestnote „sehr gut“! „Das erfreuliche Gesamtergebnis bestätigt unsere Philosophie des hohen Qualitätsanspruchs, den wir für den Pils-Kenner mit sichtbar hoher Kontinuität und damit Verlässlichkeit ausstatten“, sagt Kuhl anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse. Es sei der glaubwürdige Beweis, dass sich das Reinheitsgebot von 1516 gerade aufgrund seiner Jahrhunderte alten Tradition bewährt habe.

Das macht die Qualität aus

Beste Sommergerste, erntefrischer Hopfen aus traditionsreichen Anbaugebieten und das besonders weiche Quellwasser machten die Qualität des Veltins Pils aus. Carl Veltins war es, der 1926 die Entscheidung fällte, in Grevenstein nur noch Bier nach Pilsener Brauart zu brauen. Analysen des Quellwassers in Berlin und München hatten ihn zuvor in seiner Entscheidung bestärkt. Die Abstimmung des Brauprozesses brachte dann das wohlschmeckende Ergebnis: ein Pils namens Veltins von genussvoller Frische und milder Würze.

45 der 50 getesteten Pils wurden übrigens mit „sehr gut“ oder „gut“ benotet. Darunter finden sich neben Veltins auch Warsteiner, Krombacher oder Bitburger, aber auch das von manchen als „Billig-Bier“ verschriene Oettinger.

Das Unternehmen im Porträt

Die Privat-Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, braut eine der führenden Premium-Pils-Marken in Deutschland und bilanzierte 2021 einen Umsatz von 362 Mio. Euro bei einem Ausstoß von 3,095 Mio. Hektoliter. Zum Sortenportfolio zählen Veltins Pilsener und die Marke Veltins mit einem breiten Angebot von Radler, Alkoholfrei, Malz und Fassbrause in den Sorten Zitrone, Holunder, Mango-Maracuja und Cola-Orange. Hinzu kommt die Spezialitätenmarke Grevensteiner mit dem Landbier Grevensteiner Original, Grevensteiner Natur-Radler und Grevensteiner Naturtrübes Helles. Außerdem gehört die Biermix-Range V+ mit insgesamt fünf Sorten zum Produktangebot. Mit dem Pülleken hält die Brauerei darüber hinaus ein mild-süffiges Hellbier bereit. Der Mehrweganteil liegt bei 92 Prozent.

