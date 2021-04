Grobschnitt – und ihr legendäres Konzert in Meschede

So kennt man die Hagener Band Grobschnitt aus der Vergangenheit. Vor 40 Jahren gaben die Musiker ein unvergessenes Konzert in Meschede.

Meschede. Grobschnitt in der Mescheder Schützenhalle: Unvergessen ist dieses Konzert vor 40 Jahren. So viele Besucher sind heute kaum noch denkbar.

Das Konzert vergisst eine ganze musikbegeisternde Generation nicht, zumal es für viele Jugendliche ihre erste Livemusikerfahrung war. Grobschnitt in Meschede, an einem Freitag den 1. Mai 1981 in der Schützenhalle-Süd, wie sie damals noch hieß.

Der Werkkreis Kultur Meschede wkm als örtlicher Veranstalter ahnte, dass es voll würde, aber das letztendlich 2200 Konzertbesucher die Schützenhalle zum Schwitzen brachte, konnte keiner voraussehen, die Abendkasse lief einfach zu gut!

Fans lassen die Musiker nicht von der Bühne

Wenn die zwei alten Trucks vollgestopft mit Lautsprecherboxen, Verstärkern und Scheinwerfern einliefen, war die Feuerwehr in höchster Alarmbereitschaft.

Grobschnitt selbst wirbt auf seiner Homepage mit dem Auftritt 1981 in Meschede. Foto: Jürgen Kortmann

Grobschnitt war bekannt für eine wahnwitzige Pyroshow mit Funkenflug und alles was dazugehört. Für die ausgefeilte Lightshow musste der wkm jedes Mal Elektro-Kramer anheuern, um einen 63A-Stromanschluss zu installieren. Bis zu 50 ehrenamtliche wkm-Helfer waren nötig, um einen reibungslosen Auf- und Abbau zu gewährleisten. Eine organisatorische Mammuts-Aufgabe für den damaligen Vorsitzenden und Gründer des wkm, Wigbert Hermes.

Die Hagener Band spielte über drei Stunden, die Fans wollten Grobschnitt einfach nicht von der Bühne lassen. Security-Dienste wie heute gab es nicht, und wären auch nicht benötigt worden. Alles verlief friedlich und harmonisch, bis auf einige Ohnmachtsanfälle und ein entführtes Feuerwehrauto. Das 81er-Grobschnitt-Hallenkonzert des wkm ist bis heute im Sauerland nicht zu toppen gewesen – das ist auch kaum noch vorstellbar, nach all den neuen Sicherheitsvorkehrungen und Abstandsregeln einer Pandemie.

„Meschede war schließlich immer schon eine Grobschnitt-Hochburg“, so der Sänger Willi Wildschwein in einem Interview. Live-Ausschnitte aus dem Mescheder „Illegal“-Konzert der Tour gibt es sogar schon auf CD der Band. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auf der offiziellen Website der Gruppe ein Bild des Auftritts mit folgendem Untertitel veröffentlicht wurde: „Grobschnitt am 01. Mai 1981. Die Schützenhalle in Meschede platzt aus allen Nähten. Kein Virus, kein Nix, alles war ERLAUBT und ILLEGAL! Bleibt gesund und passt auf Euch auf.“