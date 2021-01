Der Kaiser-Otto-Platz in Meschede: Hier entsteht das größte Bauprojekt dieses Jahres.

Innenstadt Größtes Bauprojekt dieses Jahres startet in Meschede

Meschede Eines der größten Bauprojekte dieses Jahres startet in Meschede: Der Kaiser-Otto-Platz wird umgestaltet. So soll es ablaufen.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Kaiser-Otto-Platzes beginnen voraussichtlich am Mittwoch, 13. Januar - es ist das wohl größte Bauprojekt des Jahres 2021 im Stadtgebiet.

Das Projekt ist umfangreich. Ziel ist es, die Arbeiten des ersten Bauabschnitts - er umfasst den Kaiser-Otto-Platz und die westliche Zeughausstraße - bis zum Spätherbst abzuschließen. „Zu Beginn der Baumaßnahme werden alle Einbauten, Mauern und Beete im Baufeld abgebrochen“, erläutert Michael Klauke, Bauleiter der Stadt Meschede. Das sei besonders wichtig, damit der Wochenmarkt auch während der Bauphase immer dienstags und freitags stattfinden kann. Manchmal werde man einen Stand nicht direkt an seinem gewohnten Ort finden.

Leitungen und Leuchten

Im Anschluss erneuert das heimische Kommunalunternehmen Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) die Trinkwasserhauptleitung sowie die Straßenbeleuchtung - den Kaiser-Otto-Platz werden künftig drei Leuchtstelen analog zum Vorplatz des Henne-Ruhr-Platzes illuminieren. In allen anderen Bereichen kommen die bereits in der Innenstadt verwendeten Leuchten zum Einsatz. Die Westnetz GmbH verlegt neue Beleuchtungskabel; der Ruhrverband saniert Abschnitte der Hauptentwässerungskanäle und setzt einzelne Kontrollschächte instand.

Im Anschluss erfolgen die eigentlichen Straßenbauarbeiten abschnittsweise - wie bereits bei der Ruhrstraße. „Die Zugänge zu den Ladenlokalen bleiben jederzeit erhalten“, so Michael Klauke. Um die Verschmutzung in den Ladenlokalen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, werden auf dem Schotteruntergrund Bauteppiche verlegt. Gemeinsam mit dem Mescheder Unternehmen Meyer-Tochtrop, das die Arbeiten ausführt, werde man den engen Dialog mit den Anliegern suchen, um je nach Einzelfall Lösungen für die Zugänglichkeit zu finden.

Lieferparkplätze bleiben erhalten

Auch die Lieferparkplätze im Umfeld des Kaiser-Otto-Platzes bleiben weitgehend erhalten - möglich ist allerdings, dass manche Parkplätze je nach Baufortschritt zeitweise nicht nutzbar sind. Die Ein- und Ausfahrt für den Baustellenverkehr erfolgt ausschließlich über die Zeughausstraße.

Durch die Umgestaltung soll der Kaiser-Otto-Platz künftig noch stärker als zentraler Platz im Mescheder Stadtzentrum herausgehoben werden. Optisch wird das durch großformatiges Betonsteinpflaster in den Abmessungen 90 mal 30 Zentimeter unterstrichen. Michael Klauke: „Die zukünftigen Gefälleverhältnisse im Platz entsprechen den Vorgaben für barrierefreies Bauen.“ In der Nord-Süd-Achse von Ruhr- bis Steinstraße werden im Rahmen der Umgestaltung fünf Ambarbäumen und eine Platane als Großbaum neu gepflanzt; in der Achse von Stiftsplatz und Zeughausstraße sind es zwölf Zierbirnen.

Aufenthaltsqualität steigern

Mit dem Projekt sollen Aufenthaltsqualität und Attraktivität nicht nur des Kaiser-Otto-Platzes, sondern der Mescheder Innenstadt insgesamt gesteigert, so Bürgermeister Christoph Weber. Gleichzeitig bittet er um Verständnis für die Einschränkungen, die bauliche Maßnahmen dieser Größenordnung immer mit sich bringen: „Am Ende aber wird der umgestaltete Kaiser-Otto-Platz genau wie der Umbau der Ruhrstraße zu nachhaltigen, positiven Auswirkungen für Anlieger und Geschäftsinhaber ebenso wie für die Bürgerinnen und Bürger führen."