Große Vorfreude auf das Schützenfest in Latrop

Latrop. Die Latroper feiern am Wochenende, 1. und 2. Juli, ihr Schützenfest. Am Samstagnachmittag werden die neuen Regenten ermittelt. Das Programm.

Die Latroper freuen sich auf ihr Schützenfest. Bereits mit den Fahnenfesten am Vorabend beginnt das gemütliche Schützenfest in Latrop.





Wann wird gefeiert: Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli.



Wer regiert: König Max Hanses mit Königin Kristin Spangardt und Vizekönig Franz Wiese mit Madleine Hebbecker.

Was sind die Höhepunkte: Am Samstag ist um 15 Uhr Antreten im Festzelt am Dorfhaus. Um 16 Uhr ist die Schützenmesse mit anschließender Gefallenenehrung. Ab 17.15 Uhr wird der neue König und direkt im Anschluss der neue Vizekönig ausgeschossen. Ab 19.30 Uhr beginnt die Party mit DJ im Festzelt am Dorfhaus. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem gemütlichen Frühschoppen. Um 15 Uhr ist die Abholung der neuen Majestäten mit anschließendem Festzug durchs Dorf. Danach startet die große Party mit DJ im Festzelt.



Besonderheiten: Der Musikverein Accordia Fleckenberg wird an beiden Tagen das Schützenfest stimmungsvoll begleiten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

