Große Vorfreude aufs Schützenfest in Wenholthausen

Wenholthausen. Die Wenholthauser freuen sich auf ihr bevorstehendes Schützenfest. Los geht es traditionell mit der Schützenmesse in der Kirche.

Die Wenholthauser freuen sich auf ihr bevorstehendes Schützenfest.





Wann wird gefeiert: von Samstag, 10. Juni, bis Montag 12. Juni





Wer regiert: Königspaar Michael und Sonja Hein, Vizekönigspaar Louis Hein und Gina Marie Pape, Jungschützenkönig Phil Hein.





Was sind die Höhepunkte: Das Fest startet am Samstag um 16.45 Uhr mit dem Antreten beim „Landgasthof Seemer“ zur Schützenmesse, die um 17 Uhr in der Kirche beginnt. Danach geht es in die Halle zu musikalischer Unterhaltung mit dem Musikvereins Elspe samt Ehrung des Königs. Ab 21 Uhr steht Musik und Tanz mit der Band „Nightlife“.

>> Lesen Sie auch: Bücherei Wenholthausen wird bald zum Escape-Room ><<<

Am Sonntag treten die Schützen um 9.45 Uhr am „Landgasthof Seemer“ an, ab 10 Uhr steigt in der Halle der Frühschoppen mit der Jubilarehrung. Weiter geht es um 14.30 Uhr mit dem Antreten der Kompanien am Sauerländer Hof und der Pizzeria Bei Toni zum Festzug, der sich um 15 Uhr in Bewegung setzt. Nach der Gefallenenehrung geht es zu Musik und Tanz mit Kindertanz in die Halle. Montag ist um 9.15 Uhr Antreten zum Vogelschießen. Danach geht zur Proklamation in die Halle. Um 14 Uhr steht der Auszug des Königs an. Um 16.30 Uhr treten die Schützen in der Halle zum Abholen des Königspaares an. Anschließend Tanz und Kindertanz in der Schützenhalle.

Was sind die Besonderheiten: Jubelkönigspaar 25 Jahre: Albert Siebrichhausen jun. mit Sonja Schulte, Jubelkönigspaar 40 Jahre: Johannes Lübke (†) mit Elisabeth Lübke (†), Jubelkönigspaar 50 Jahre: Hubert Bornemann (†) mit Fränzi Bornemann (†), Jubelkönigspaar 60 Jahre: Hubert Mette (†) mit Ursula Speckenheuer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland