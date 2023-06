Große Vorfreude: Schützen in Bödefeld feiern ihr Hochfest

Bödefeld. In Bödefeld wird vom 17. bis 19. Juni Schützenfest gefeiert. Die neuen Regenten werden am Montagmorgen ermittelt. Zum Programm.

Die Schützenbruderschaft St. Vitus 1850 Bödefeld-Freiheit und -Land freut sich auf ein stimmungsvolles Schützenfest.

Wann wird gefeiert: Gefeiert wird von Samstag, 17., bis Montag, 19. Juni.





Wer regiert: Das Königspaar Robin Schmidt und Leonie Fuchte mit Vizekönig Maurice Lehnert.





Was sind die Höhepunkte: Nach der Schützenmesse am Samstag um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian ist Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung am Ehrenmahl. Nach den Ehrungen langjähriger Mitglieder ist um 21.30 Uhr Großer Zapfenstreich unter Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr Bödefeld, des Musikvereins Züschen 1910 und des Spielmannszuges Kirchrarbach, anschließend ist Tanz.

Am Sonntag ist um 14 Uhr Antreten in der Dorfmitte zum Großen Festzug. Um 16.30 Uhr ist Königstanz, um 17.30 Uhr Kindertanz.

Am Montag ist um 9.15 Uhr Antreten zum Vogelschießen, gegen 13 Uhr folgt die Proklamation des neuen Königs und Vizekönigs. Um 17.30 Uhr ist Antreten zum Festzug.



Besonderheiten: Am Sonntag und Montag ist der Eintritt frei. Wenn bei gutem Wetter das Vogelschießen an der Vogelstange stattfindet, wird für ältere und gehbeeinträchtigte Festteilnehmer am Schützenfestmontag eine Fahrgelegenheit zur Vogelstange angeboten. Abfahrt am Vormittag zwischen 10 und 10.30 Uhr ab Dorfmitte, Rückfahrten ab 14.30 Uhr von der Vogelstange. Mitwirkende Musikvereine sind der Musikverein Züschen 1910, Negertalmusikanten Siedlinghausen, Spielmannszug Kirchrarbach.

