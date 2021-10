Grüne mit neuer Spitze im Rat der Stadt Meschede

Katharina Bischke ist neue Fraktionsvorsitzende der Grünen in Meschede.

Meschede. Die bisherige Fraktionsvorsitzende hat ihr Mandat niedergelegt. Deshalb bekommen die Grünen im Rat der Stadt Meschede eine neue Spitzen.

Katharina Bischke ist neue Fraktionsvorsitzende der Grünen-Ratsfraktion. Seit dem 1. Oktober führt sie die Grünen-Fraktion im Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede an. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Dr. Parisa Ariatabar legt ihr Mandat aufgrund eines Umzugs nach außerhalb Meschedes nieder.

Freude auf Herausforderung

Als Nachfolgerin wählte die Grünen- Ratsfraktion nun Katharina Bischke aus Freienohl zu ihrer neuen Vorsitzenden. Katharina Bischke gehört dem Rat seit der Kommunalwahl 2020 an. „Ich freue mich auf die Herausforderung, die mit dem Fraktionsvorsitz verbunden ist. Gerade im Zeichen des Grünen Wahlerfolges auf Bundesebene gilt es, auch in Meschede die Auswirkungen der Klimakatastrophe ernster zu nehmen und auf kommunaler Ebene die Weichen endlich in Richtung ökologischer Wende zu stellen. Dafür stehen wir als Ratsfraktion und dafür setze ich mich ein,“ stellte Katharina Bischke klar.

Nachrücker

Wolfgang Schröter rückt in den Stadtrat nach. Foto: be-vvv

Durch das Ausscheiden von Frau Dr. Parisa Ariatabar rückt Wolfgang Schröter aus Remblinghausen in den Mescheder Stadtrat nach. Auch er gehört der Fraktion bereits seit der Kommunalwahl 2020 als sachkundiger Bürger an.

