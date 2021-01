Gut gefüllt, aber nicht überfüllt: Weniger Besucher im HSK

Gut gefüllt, aber nicht überfüllt. So war die Lage auch an der Einfahrt Alte Poststraße zum Hunau-Fernsehturm.

Hochsauerlandkreis Die Kreispolizeibehörde des HSK hat am Sonntagnachmittag, 10. Januar, noch einmal Stellung zum Touristen-Ansturm genommen.

Die Kommunen der Ski- und Rodelgebiete sowie die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis waren auch an diesem Sonntag gut vorbereitet, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu überwachen.

Anders als am Wochenende zuvor zogen spürbar weniger Schneetouristen ins Sauerland. Trotzdem waren viele Parkplätze gut gefüllt, allerdings nicht überfüllt.

Lediglich die Zufahrt zum Skigebiet "Wilde Wiese" in Sundern musste am Nachmittag zwischenzeitlich geregelt bzw. gesperrt werden. Die Menschen hielten sich überwiegend an die Ge- und Verbote.

Zwölf Verstöße in Winterberg

Trotzdem stellten die Ordnungskräfte insgesamt 23 Verstöße fest. Dabei handelt es sich um 23 Verstöße gegen das Betretungsverbot bzw. die Maskenpflicht oder die Allgemeinverfügungen. 23 Platzverweise wurden ausgesprochen und 15 Verkehrsverstöße festgestellt.

"Die Ordnungsämter der zuständigen Kommunen und die Polizei stehen auch in der nächsten Woche im ständigen Austausch. Gemeinsam wird die Situation beobachtet und bewertet. Wir hoffen, dass die Leute die Apelle weiterhin ernst nehmen, zu Hause bleiben und die Corona-Einschränkungen einhalten", heißt es von der Pressestelle der Polizei des Hochsauerlandkreises.