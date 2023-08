Gutachter: Immobilien-Markt rund um Meschede bricht ein

Meschede. Es werden weniger Grundstücke gekauft und weniger Häuser erworben: Der Immobilienmarkt rund um Meschede bricht ein. Hier sind die Zahlen.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis hat seine Halbjahresbericht über den Immobilienmarkt vorgelegt. Demnach wurden mit insgesamt 341 Kaufverträgen 20 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2022, welches hier als Vergleichszeitraum herangezogen wird, registriert. Davon wurden 242 Verträge im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, das heißt ohne Schenkungen oder Verwandtschaftskäufe abgeschlossen. Der Geldumsatz ist mit 52 Millionen Euro – bzw. 40 Millionen Euro im gewöhnlichen Geschäftsverkehr – um 32 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum gesunken.

Häuser bis 900.000 Euro

Rund 80 Prozent des Geldumsatzes entfallen auf bebaute Grundstücke, davon mehr als zwei Drittel auf Ein- und Zweifamilienhäuser. Im ersten Halbjahr 2023 wurden mit 103 Ein- und Zweifamilienhäusern rund 9 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum gehandelt. Die Preise sind in diesem Halbjahr für Ein- und Zweifamilienhäuser im Altkreis Meschede konstant geblieben. Im Durchschnitt wurden 246.000 Euro erzielt. Die Preise reichten in diesem Halbjahr in Schmallenberg bis 900.000 Euro, in Meschede bis 560.000 Euro, während in kleineren Ortsteilen von Schmallenberg und Bestwig ältere Gebäude sogar schon ab 25.000 Euro erworben wurden.

Es wurden 22 Eigentumswohnungen weiterverkauft. Dies entspricht einem Rückgang der Kauffälle von rund 45 Euro zum Vergleichszeitraum. Von den 22 Kaufverträgen wurde die Hälfte in Meschede abgeschlossen. Die Preise sind gegenüber den Werten im Vergleichszeitraum um rund 5 Euro gesunken. Im Mittel wurde ein Preis von 1400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erzielt. Die teuerste dieser Wohnungen wurde für 2.300 Euro pro Quadratmeter in Meschede veräußert. Ebenso im Bereich der Stadt Meschede wurde auch die günstigste gebrauchte Eigentumswohnung mit 700 Euro pro Quadratmeter gekauft.

Bauplätze für den Wohnungsbau

Es wurden 19 Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau erworben. Die Anzahl ist um rund 10 Prozent zurückgegangen. Der durchschnittliche Kaufpreis ist um 20 Euro auf 78 Euro pro Quadratmeter gesunken. Dieser Durchschnittspreis ist aber stark von der jeweiligen Lage der veräußerten Bauplätze abhängig. Die höchsten Quadratmeterpreise wurden in der Stadt Schmallenberg mit rund 130 Euro pro Quadratmeter erzielt, während in den kleineren Ortsteilen einiger Städte oder Gemeinden Bauplätze bereits ab 30 Euro pro Quadratmeter gehandelt wurden.

Der Gutachterausschuss ist für den gesamten Hochsauerlandkreis mit Ausnahme des Bereichs der Stadt Arnsberg, für den ein eigener Gutachterausschuss gebildet wurde, zuständig. Alle Notare sind gesetzlich verpflichtet, jeden Vertrag über Immobilien dem Gutachterausschuss in Kopie vorzulegen. Der Gutachterausschuss führt damit eine Kaufpreissammlung und wertet diese aus.

Bodenrichtwerte ermitteln

Auf dieser Grundlage werden die Bodenrichtwerte ermittelt, die u.a. für die Grundsteuerreform genutzt werden, aber auch Informationen über den Immobilienmarkt in jährlichen und unterjährigen Grundstücksmarktberichten veröffentlicht. Diese Daten gibt es im Internet unter folgender Adresse: www.boris.nrw.de. Weitere Informationen über den Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis im Internet sind hier erhältlich: www.gars.nrw/hs

