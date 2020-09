Gute Nachricht für Berufspendler in Meschede

Enste. Es soll bewusst ein flexibles Modell sein: Vom Mescheder Bahnhof aus wird zunächst für ein halbes Jahr eine neue Buslinie erprobt.

Ab der kommenden Woche wird das Gewerbegebiet Enste mit dem Bus angefahren. Arbeitnehmer sollen so die Möglichkeit erhalten, per ÖPNV ihre Unternehmen problemlos zu erreichen.

Start ist ab Mittwoch, 16. September – dann läuft die „Europäische Mobilitätswoche“. Dafür wird die neue Buslinie C5 vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe eingerichtet. Der Bus fährt nicht am Busbahnhof ab, sondern auf der anderen Bahnseite: An der Lagerstraße an der Park-and-Ride-Fläche. Angefahren werden dann sechs Haltestellen im Enster Norden und Süden - am Berufsbildungswerk, Auf`m Brinke, Linsemecke, Am Heerweg, Am Steinbach und an der Steinwiese.

Mit passenden Zuganschlüssen

Eingesetzt wird ein Kleinbus für maximal 23 Fahrgäste. Gefahren wird ab 6.05 Uhr im halbstündigen Takt, Rückfahrten sind ab 15 Uhr - entsprechend der Arbeitszeiten. Die Zeiten sind so gewählt, dass am Bahnhof die Zuganschlüsse passend sind. Bis 30. September ist die Nutzung kostenlos, danach gibt es zum Beispiel ab 49 Euro ein günstiges Nahverkehrsticket im Monat.

„Das ist ein Experimentierraum“, sagte RLG-Abteilungsleiter Hauke Möller am Dienstag bei der Vorstellung des Projektes: Die Haltestellen sind zum Beispiel noch flexibel, je nach Wunsch der Pendler. Es sollen erst einmal Erfahrungen gesammelt werden.

Ein halbes Jahr lang testen

Schon 2019 hatte es einen ersten Test gegeben, jetzt setzt der Hochsauerlandkreis Landesmittel ein, um das Vorhaben über zunächst ein halbes Jahr konkreter zu erproben. So soll herausgefunden werden, wie Berufspendler reagieren, sagte Landrat Dr. Karl Schneider. Der ÖPNV im Hochsauerlandkreis brauche solche flexiblen Lösungen: Man will so damit Erfahrungen sammeln. Auch Meschedes Bürgermeister Christoph Weber sieht die Notwendigkeit solch flexibler Lösungen. Seit Jahren bemühe man sich um Lösungen für Enste, sagte er. In der Caritas-Werkstatt zum Beispiel freue man schon über das neue Angebot.