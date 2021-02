H1, Postkeller, Bibulus: Lagerverkauf in Meschede für Spende

Blick in den Postkeller in Meschede aus der Vor-Corona-Zeit: Jetzt werden die Bestände für den guten Zweck verkauft.

Meschede. Bevor hunderte Bierflaschen vernichtet werden müssen: H1, Postkeller und Bibulus räumen das Lager - und zwar für den guten Zweck.

Weil im Lockdown die Haltbarkeit hunderter Bierflaschen abläuft, startet Gastronom André Wiese einen Lagerverkauf mit Spendenaktion. Dabei sollen die Bestände von H1, Postkeller und Bibulus für den guten Zweck verkauft werden. Ein Euro kostet die Flasche. Der Erlös wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

Craft-Bier-Spezialitäten

„Es wäre zu schade, die Biere wegzuschütten“, sagt Wiese. Besonders im Bibulus - der Braukneipe - sei immer eine große Bandbreite an Flaschenbier gelagert, darunter auch viele Craft-Bier-Spezialitäten. Das Haltbarkeitsdatum der angebotenen Flaschen ist bereits leicht überschritten oder wird in der nächsten Zeit überschritten. Genießbar sind die Biere dadurch weiterhin - nur verkäuflich und länger lagerbar eben nicht.

„Unter dem Motto ‘Zu gut für die Tonne’ sammeln wir pro Flasche einen Euro als Spende ein“, erklärt Wiese. Der Verkauf findet am Freitag, 19. Februar, und am Samstag, 20. Februar, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr am H1 am See statt. Es gelten bei der Abholung die aktuellen Corona-Hygienevorschriften.

Anschließend sollen die Lager der drei Kneipen wieder aufgefüllt werden - damit es nach dem Lockdown weitergehen kann.