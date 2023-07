Das Theater Blitzlicht tritt in Schmallenberg auf.

Kultur Habbels in Schmallenberg: Theater gegen Diskriminierung

Schmallenberg. Warum ein Theater bei St. Georg als Reaktion auf Diskriminierung entstand und wie es zum Jubiläum im Schmallenberger Habbels Freude bereitet.

„Menschen mit Behinderung dürfen nur zu festgelegten Zeiten den eigenen Garten benutzen“, hieß es in einem Zeitungsbericht vom 13. August 1998. Gegen diese Diskriminierung von Menschen mit Assistenzbedarf richtete sich kurz darauf die Gründung der Theatergruppe „Blitzlicht“: Sie sollten mehr am öffentlichen Leben teilnehmen, zum Beispiel auf der Bühne stehen und ihre Talente und Fähigkeiten zeigen.

Auftritt im Habbels

Anfang August kommt das Theater „Blitzlicht“ des Sozialwerks St. Georg nach längerer Corona-Pause wieder ins Habbels nach Schmallenberg. Die inklusive Theatergruppe verzaubert ihr Publikum seit vielen Jahren mit faszinierenden Farben, Lichtern und Effekten. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Stiftung Sozialwerk St. Georg gebeten.

Rückblick auf 25 Jahre Theater

Das Motto „25 Jahre Theater Blitzlicht“ beinhaltet Choreographien aus den vergangenen Jahren und auch neue Interpretationen. Zum Beispiel sucht im hellen Mondschein ein Tänzer seine große Liebe in leuchtenden Kostümen. Auch das Maskenspiel zum Thema „Liebe ist …“ ist wieder mit einer Fortsetzung dabei. Viele lustige Figuren erzählen zudem Geschichten übers Älterwerden. Zum Programm gehören auch wieder die Beatles, die mit viel Rhythmus die 1960er-Jahre aufleben lassen. Dazu erscheint das gelbe U-Boot in fluoreszierender Farbe.

Show in der Dunkelheit

Das Besondere an der Schwarzlicht-Show ist, dass sie inmitten völliger Dunkelheit stattfindet. Einzige Lichtquellen sind Lampen mit UV-Licht, die ausschließlich weiße oder fluoreszierende Gegenstände zum Leuchten bringen. Figuren und Formen in allen Farben tauchen aus dem Nichts auf. Die physikalischen Grenzen werden außer Kraft gesetzt. Schwarzlichttheater lebt von Bildern ohne Sprache. Das Blitzlichttheater zeigt eine magische, aufregende, interaktive Show, wortlos und voller Überraschungen.

Lions Schmallenberg fördern den Auftritt

Diese spektakuläre Darstellung erzählt vertraute Geschichten, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Gefördert wird der Auftritt durch den Förderverein des Lions-Club Schmallenberg-Hochsauerland sowie die Stiftung Sozialwerk St. Georg. Stiftungsvorstand Dieter Czogalla empfiehlt den Besuch der Theateraufführung wärmstens: „Es macht große Freude zu sehen, mit welchem Engagement Menschen mit Assistenzbedarf eine großartige Stimmung auf der Bühne und im Saal erzeugen können.“

Bei freiem Eintritt werden Spenden gesammelt für Projekte der Stiftung Sozialwerk St. Georg für mehr Inklusion und eine höhere Qualität des Lebens von Menschen mit Behinderung. Die Aufführung des Blitzlicht-Theaters findet statt am Freitag, 4. August 2023, um 17 Uhr in der Eventlocation „Habbels“ Bahnhofstraße 5 in Schmallenberg.

Auftritte in Wien, Polen und beim Berliner Kirchentag

Die Leiterin des Projekts, Diplom- und Theaterpädagogin Hanna Feldhoff, hat gemeinsam mit ihrem Team aus Mitarbeitenden des Sozialwerks St. Georg und Ehrenamtlichen über 25 Jahre Theatergeschichte geschrieben mit einer Vielzahl an Auftritten innerhalb und außerhalb von Gelsenkirchen. Besondere Highlights waren Auftritte in Wien, in Polen und beim Berliner Kirchentag.

