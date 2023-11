Hacker-Angriff: Das ist im Rathaus Meschede wieder möglich

Von einer Cyber-Attacke betroffen: Das Rathaus in Meschede.

Meschede Nach dem Hacker-Angriff gibt es mühsame Fortschritte im Rathaus in Meschede. Welche Dienstleistungen wieder möglich sind - und welche nicht.

Meschede. Vom Cyber-Angriff auf den zentralen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) ist auch die Homepage der Kreis- und Hochschulstadt Meschede betroffen. Das Team der Stadtverwaltung Meschede hat deshalb eine Notfall-Homepage erstellt. Unter der Adresse http://www.meschede.de finden Bürgerinnen und Bürger dort erste Informationen zu Ansprechpartnerinnen und -partnern sowie zu Dienstleistungen der Stadtverwaltung.

Keine Abbuchungen

Wichtig: Fällige Forderungen, für die Bürgerinnen und Bürger oder Gewerbebetriebe der Stadt Meschede ein SEPA-Lastschrift Mandat erteilt haben, werden erst einmal nicht abgebucht. Konkret bedeutet dies, dass sowohl die Abgaben zum Steuertermin 15. November 2023 - vor allem Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer etc. - als auch weitere Forderungen wie zum Beispiel Kindergarten- und OGS- Beiträge erst zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden. Diesen Termin gibt die Stadtverwaltung frühzeitig bekannt. Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe müssen also nichts weiter unternehmen. Auch Kosten entstehen den Betroffenen dadurch selbstverständlich nicht.

Auch ein Abfallkalender im PDF-Format wird auf der Notfall-Homepage zum Herunterladen bereitgestellt. Hier können sich Interessierte über alle Fragen zu Abfuhrterminen und richtiger Abfallentsorgung informieren. Denn auch die E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung zu den Abfuhrterminen funktionieren durch den Cyber-Angriff nicht.

Neue E-Mail-Adressen

Zu sehen sind auf der Homepage dann ebenfalls die aktuellen Beteiligungsverfahren des Fachbereichs Planung und Bauordnung sowie das Amtsblatt.

Ebenso informiert die Stadtverwaltung über die neuen, zentralen E-Mail-Adressen, unter denen die Stadtverwaltung erreicht werden kann. E-Mails an Bürgermeister Christoph Weber sowie an das Ratsbüro können an die Adresse buergermeister@stadt-meschede.de gerichtet werden, der Fachbereich Finanzen, Organisation & Personal (inkl. Forst) ist unter finanzen@stadt-meschede.de erreichbar; der Fachbereich Ordnung (inkl. Standesamt und Bürgerbüro) unter ordnung@stadt-meschede.de . Für den Fachbereich Generationen, Bildung & Freizeit (inklusive Archiv, Bad und Bücherei) gilt die Adresse bildung@stadt-meschede.de, für den Fachbereich Soziales die Adresse soziales@stadt-meschede.de und für den Fachbereich Planung & Bauordnung planung@stadt-meschede.de. Analog gibt es die E-Mail-Adressen infrastruktur@stadt-meschede.de (Fachbereich Infrastruktur) sowie ibb@stadt-meschede.de (Integrierter Baubetriebshof).

Telefonisch erreichbar

Neben diesen E-Mail-Adressen ist das Team der Stadtverwaltung telefonisch unter den gewohnten Durchwahlen erreichbar; zentral unter der Rufnummer 0291 205-0, per Fax unter 0291 205-300 sowie postalisch unter der Adresse Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Franz-Stahlmecke-Platz 2, 59872 Meschede.

Das Team der Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass das Dienstleistungsspektrum nach wie vor nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Es wird angeraten, sich schon im Vorfeld eines persönlichen Besuchs telefonisch zu erkundigen, ob ein Anliegen aktuell bearbeitet werden kann. Auch Rechnungen an die Stadt Meschede können derzeit nur in Einzelfällen bearbeitet werden.

