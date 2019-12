Freienohl. Das Parken rund um die Konrad-Adenauer-Schule in Freienohl ist durch ein Halteverbot noch schwieriger geworden. Lehrer fordern eigene Parkplätze.

Die problematische Parksituation in Freienohl an der Konrad-Adenauer-Hauptschule und des Regenbogenkindergartens soll jetzt dauerhaft gelöst werden. Der Bezirksausschuss gab der Mescheder Stadtverwaltung gleich mehrere Ideen dafür mit auf den Weg.

Ein gefährlicher Schulweg

Schon mehrfach war das Parken an der betroffenen Straße Im Ohl Thema im Bezirksausschuss. Sie wird zum Engpass immer dann, wenn die Kinder gebracht oder geholt werden: Dann steigt das Verkehrsaufkommen, die Busse haben es schwieriger, der Schulweg wird dadurch gefährlicher. Kurzfristig hat die Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Polizei ein Halteverbot im Bereich der Hauptschule und der angrenzenden Wendeschleife angeordnet - was das Parken natürlich noch weiter erschwert.

Parkplätze als Standortfaktor

Für die Hauptschule macht Schulleiter Detlev Pecko deutlich, dass durch das Halteverbot für Lehrer an anderer Stelle Parkraum neu geschaffen werden muss. Er betont, solche Parkplätze seien inzwischen zu einem Standortfaktor geworden: Zunehmend weniger Lehrkräfte wohnten im unmittelbaren Einzugsbereich und seien deshalb auf das Auto angewiesen. Auf den Parkplatz am Sportplatz auszuweichen, sei keine Alternative, weil die Lehrer häufig mit vollgepackten Taschen zur Schule kämen.

Die Schule macht auch Lösungsvorschläge. So könnte auf der Straße vor dem Hallenbad und der Turnhalle ein Bereich ausgewiesen werden, der als Bring- und Abholdienst für Eltern dienen könnte. Für Lehrer sollten im Bereich der Einfahrt zum Schulhof acht bis zehn Parkplätze ausgewiesen werden: Dafür müsste die Rasenfläche vor der Turnhalle verkleinert und eine Kastanie verpflanzt werden.

Der Bezirksausschuss greift diese Ideen auf. Vorsitzender Jürgen Lipke (SPD) spricht von einem „Gesamtpaket“. Denn zugleich wird auch die Überlegung der CDU untersucht, den Zaun am Spielplatzgelände zu versetzen, um dort Flächen für Autos zu schaffen. Und geprüft wird auch, ob der geschotterte Parkplatz gegenüber vom Kompanieplatz vergrößert und als Hol- und Bringzone genutzt werden kann.