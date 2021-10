Polizei Handwerker stellen Einbruch in Rohbau in Meschede fest

Meschede. Die Polizei ermittelt: Einbrecher sind in einen Rohbau am Klausenweg in Meschede eingedrungen. Handwerkern fiel die Tat auf.

Handwerker haben am Dienstagmorgen den Einbruch in einen Rohbau am Klausenweg gemeldet. Durch zwei aufgebrochenen Bautüren hatten sich die Täter zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen Zutritt in das Gebäude verschafft.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

