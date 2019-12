Hans Peter Ervens aus Holthausen erhält Ehrenamtspreis

Mit dem „Pro Ehrenamt“-Preis sollen Menschen eine Bühne bekommen, die sonst nie oder nur selten im Rampenlicht stehen: Vier mal im Jahr verleiht die Volksbank Bigge-Lenne gemeinsam mit dieser Zeitung den Preis in vier Regionen, unter anderem auch in Schmallenberg. Geehrt wurde in diesem Jahr Hans Peter Ervens aus Holthausen, „der sich beispiellos für die Gemeinschaft einsetzt“, so Marketingleiter Frank Segref von der Volksbank. Ervens wusste nichts von seinem Glück, bis die Einladung zur Preisverleihung bei ihm ins Haus schneite: „Ich war total überrascht“, gibt er mit einem Lachen zu. „Und dann habe ich mich natürlich gefreut.“ Er setzt sich in Holthausen für die Verbesserung des Dorflebens ein - in mehreren Projekten in der Vergangenheit sowie mehreren aktuellen Projekten. „Mein Antrieb dabei ist es, das Dorf lebenswert zu halten - vor allem auch für Einheimische.“

Die Idee

Ehrenamtliche investieren oft einen Großteil ihrer Freizeit in die Projekte - oft auch neben der Arbeit. „Sie stellen das Wohl anderer oft vor ihr eigenes Wohl. Das ist bewundernswert“, so Segref. Das gilt es besonders zu ehren - mit dem „Pro Ehrenamtspreis“ will die Volksbank genau das tun. Überraschend kommt die Auszeichnung immer wieder für die Preisträger: Rüdiger Belke-Grobe hatte den 76-Jährigen vorgeschlagen und die Bewerbung eingereicht: „Er engagiert sich sehr für den Ort. Als ich die Ausschreibung gesehen habe, dachte ich: Das passt genau.“ Und genau so soll es funktionieren: „Ganz nach dem Motto: Augen aufhalten, bemerken und vorschlagen“, so Marktleiter Christoph Schmidt.

Der Preisträger

Hans Peter Ervens ist in vielen verschiedenen Bereichen engagiert. Sein erstes Ehrenamt: Pfadfinderführer im Alter von 16 Jahren. Seitdem zieht sich das ehrenamtliche Engagement wie ein roter Faden durch das Leben des gebürtigen Dortmunders, der seit einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau in Holthausen wohnt.

Die Projekte in Holthausen

Seine ehrenamtliche Arbeit in Schmallenberg hat mit dem Einsatz für den Holthauser Schützenverein begonnen, erinnert sich der 76-Jährige Bauingenieur zurück: „Die Schützen haben keine Gewinne mehr mit ihrem Schützenfest gemacht. Ich habe dann dabei geholfen, alles umzustellen und neu zu organisieren.“

Neuer Festablauf, neue Werbung, neu verhandelte Verträge mit den Partnern, modernere Angebote: „Ich habe auch mit Schützenvereinen aus anderen Regionen in Deutschland verglichen und einige Aspekte so gut es geht mit der gegründeten Arbeitsgruppe auf Holthausen übertragen.“ Jetzt läuft es gut „und der Verein erwirtschaftet wieder Gewinne.“

Mehrere ehrenamtliche Projekte in Schmallenberg

Zudem engagiert sich der 76-Jährige ehrenamtlich im Verkehrsverein, im Friedhofskapellenverein, im Gesangsverein, im Förderverein Backhaus, als Jagdpächter und in Sachen Straßenausbau im Ort: „Bald soll die Mittelstraße in Holthausen ausgebaut werden. Ich habe mit Unterstützung sofort eine Anliegerversammlung einberufen. Wir wollten frühzeitig informieren, was auf uns alle zukommen könnte - und möglichst auch mitgestalten.“

In einer Arbeitsgruppe wurde gemeinsam an Konzepten gefeilt und überlegt, wie man eine bestmögliche Lösung - in Abstimmung mit der Stadt - für alle finden kann. „Das hat gut funktioniert. Wir konnten auch unsere Wünsche einbringen.“ Gebaut werden soll im kommenden Jahr. Auch die Bushaltestelle soll dabei verlegt werden.

Aktuell auf dem Plan steht noch die Verschönerung vom „Park“ am Ortseingang in Holthausen - genaue Pläne dazu gibt es noch nicht, „wir befinden uns da in Gesprächen.“ Und: „Die Antoniusfigur am Friedhof soll über die Feiertage renoviert werden“, sagt Hans Peter Ervens mit einem Grinsen. Am meisten freut er sich dann darüber, „wenn Projekte gelingen. Das ist die größte Genugtuung für mich.“