Meschede: So süß verabschieden sich Schüler von ihrer Schule

Meschede. Mit süßen Botschaften auf dem Schulhof verabschieden sich die Schüler der St.-Walburga-Hauptschule aus Meschede. Doch lesen Sie selbst.

Wir sind dann mal weg… „Bis bald St.-Walburga-Schule“ – so stand es in großen Lettern in einem großen Herz auf dem Schulhof. Die Sankt-Walburga-Hauptschule verabschiedet sich für die kommenden zwei Jahre aus Meschede.Da das Gebäude umfassend renoviert wird, zieht die Schulgemeinschaft vorübergehend ins Schulzentrum nach Bestwig.

Erlebnisse mit Kreide

Abschied auf dem Schulhof mit einer 2023. Foto: Privat

Die neue Adresse lautet „Am Schulzentrum 1, 59909 Bestwig“. Die Telefonnummer (0291/6561) und die bekannten E-Mail-Adressen der Schule bleiben bestehen. Nachdem bereits im Februar der Baum auf dem Schulhof gefällt worden war und jetzt die letzten Tage vom Kistenpacken und Aufräumen bestimmt waren, durften am Mittwoch noch einmal alle mit Kreide auf den Schulhof schreiben, was sie mit ihrer Schulzeit im Gebäude am Schederweg verbinden: „tolle Freunde gefunden“, „meine erste 1 auf dem Zeugnis gehabt“, aber auch „Ich weiß jetzt, was eine Teilkonferenz ist“.

Ein großer Dank geht an den Schulträger – alle sind schon sehr gespannt, wie die neue Schule aussehen wird – und an die RLG, die sich mit viel Engagement darum kümmert, dass alle Mescheder Schülerinnen und Schüler nun mit dem Bus nach Bestwig kommen können. Aktuelle Informationen zum Umbau befinden sich auch auf der Homepage der Schule www.walburga-hauptschule.de.

So süß verabschieden ich die Schülerinnen und Schüler aus Meschede von ihrer Schule. Foto: Nadine Kesper / WP

