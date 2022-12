Wasserschaden Haus in Freienohl unbewohnbar - Feuerwehr mit Schneeketten

Freienohl. In Freienohl ist ein Haus nach einem Wasserschaden nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr hatte durch das Eis Probleme zum Einsatzort zu kommen.

Der Löschzug Freienohl ist in der Nacht zum Montag gegen 2.35 Uhr zu einer Hilfeleistung in die Krummestraße alarmiert worden. Gemeldet war, dass es zu einem Wasserschaden in einem Einfamilienhaus gekommen sei und dass das Gebäude bereits stromlos sei.

Blaue Flecke

Die durch den deutschen Wetterdienst gemeldete Glatteisgefahr stellte auch die ehrenamtlichen Kameraden vor eine große Herausforderung. Bereits die Anfahrt zum Gerätehaus im Ohl glich einer Schlittschuhfahrt. Mit dem einen oder anderen blauen Fleck fanden sich trotzdem die Kameraden des Löschzuges ein, wo sogleich mit dem Salzstreuen vor der Fahrzeughalle begonnen wurde.

Nach Rücksprache mit der Leitstelle und nach Kontaktaufnahme mit der betroffenen Familie wurde entschieden zunächst das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Freienohler Löschzuges mit Schneeketten auszurüsten. Mit diesen schafften es die Einsatzkräfte unter extremer Vorsicht die Einsatzstelle zu erreichen.

Wasser im Dachgeschoss

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Dachgeschoss des Gebäudes zu einem erheblichen Wasseraustritt gekommen war und das Wohnhaus als unbewohnbar einzuordnen war. Die weitere Unterbringung der Familie wurde über den Bereitschaftsdienst des zuständige Ordnungsamtes der Stadt Meschede geregelt. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren vor Ort nicht mehr nötig.

