Feuerwehr Hecke in Meschede in Brand und Alarm bei Martinrea Honsel

Meschede. Die Feuerwehr Meschede ist erneut zu zwei Einsätzen alarmiert worden. Einmal ging es ins Wohngebiet und einmal zu Martinrea Honsel.

Eine Hecke ist am Dienstag am Ittmecker Weg in Meschede in Brand geraten. Gegen 17.25 Uhr wurden der Löschzug Meschede und die Polizei alarmiert. Letztlich mussten sie nicht mehr eingreifen. Anwohner hatten das Feuer bereits gelöscht.

Einen weiteren Alarm gab es am Mittwoch gegen 9 Uhr bei Martinarea Honsel. Dort war bei Reparaturarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst worden.

