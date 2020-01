Meschede. Die Mescheder Jäger kämpfen mit der Bürokratie: Während die Wasserversorgung am Vereinsheim gelöst scheint, bleibt die Sorge um den Schießstand.

Hegering Meschede: Warten auf eingefrorene Fördermittel

Vier Monate nach der Stilllegung der Wasserversorgung im Vereinsheim am Hübbelsberg und dem Streit mit dem Kreisgesundheitsamt deutet sich eine Lösung für den Hegering Meschede an. Doch ein anderes Problem drückt den ehrenamtlichen Vorstand weiter: Der Schießstand muss erneuert werden. Kostenpunkt: 400.000 Euro.

Diesen Posten hatte Bernd Bertelsmeyer im vergangenen Jahr schon bei der Jahreshauptversammlung des Hegerings vorgestellt. Damals war der Vorsitzende allerdings guten Mutes, dass die Sanierung über eine 90-prozentige Förderung des Landesjagdverbandes schon bald zu stemmen sein werde. Er erhielt daher auch das einstimmige Votum der Versammlung für das Bauprojekt, das durch neue Vorschriften nötig geworden war.

Weniger optimistisch

Zurzeit ist er weniger optimistisch. „Die Gelder - es geht landesweit um acht Millionen Euro aus der Jagdabgabe - sind eingefroren“, ärgert er sich. „obwohl ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Münster bereits bestätigt hat, dass es zurück in Jägerhand gehört.“ Jeweils 45 Euro jährlich zahlen die Jäger zusätzlich für das Lösen des Jagdscheins. Geld, das gebraucht wird unter anderem für die Hunde- und Schießausbildung. Die genaue Verwendung soll jetzt erst auf dem Landesjägertag im August in Düsseldorf offiziell bekanntgegeben werden.

Für ihn ein Politikum, unter dem der Mescheder Hegering leidet. „Zurzeit dürfen wir nur zu Ausbildungszwecken schießen und einmal im Jahr unseren Schießnachweis erbringen.“ Weitere Termine seien aber nicht erlaubt. „Ohne die Förderung des Landesjagdverbandes ist die Sanierung nicht zu bezahlen.“

Das Waldfoto zeigt die Quelleinfassung der Kattmecke-Quelle am Hübbelsberg, von dort kommt das Wasser über Leitungen zum Vereinsheim. Foto: Ute Tolksdorf

Bertelsmeyer hofft auch auf die Gelder, um das Problem der Wasserversorgung im Vereinsheim zu beseitigen (wir berichteten).

Da zeichnet sich allerdings eine Lösung ab. Über Jahrzehnte hatte der Hegering einen eigenen Brunnen für seine Wasserversorgung genutzt. Doch 2015 änderten sich die Vorschriften. Was jahrzehntelang ausgereicht hatte, galt seit dem Legionellen-Fall in Warstein nicht mehr. Das Wasser zum Händewaschen auf der Toilette und das Spülwasser müsse Trinkwasserqualität haben.

Das sei nicht der Fall, kritisierte das Kreisgesundheitsamt. Das Wasser werde aus dem Bachlauf oberirdisch aufgefangen, es gebe keine Aufbereitungs- und Desinfektionsanlage. So dürfe es nicht genutzt werden. Einer Vermietung des idyllisch in der Nähe des Hennesees gelegenen Vereinsheims war daher schwierig. Einnahmen, die der Hegering aber braucht, um das Haus zu erhalten. Bertelsmeyer merkt ironisch an, dass da ja wohl mit zweierlei Maß gemessen werde. Immerhin sei das Baden und Waschen im Hennesees und das Trinken des Wassers ja auch erlaubt.

Schacht zum Selbstkostenpreis

Jetzt zeichnet sich nach Gesprächen mit Robert Dietrich, dem Technischen Geschäftsführer der Hochsauerlandwasser (HSW), offenbar eine Lösung ab: Wie Jörg Fröhling, Pressesprecher von HSW und Stadt Meschede bestätigt, habe die HSW angeboten, zum Selbstkostenpreis einen Übergabeschacht am Hübbelsberg zu bauen. „Der Hegering kann dann von dort eine eine 500-Meter-Leitung ans Vereinsheim legen oder legen lassen.“

Das sei mit relativ geringem Aufwand möglich. Weitere Gespräche mit allen Beteiligten seien geplant. Dann geht es auch darum, ob und wie die Leitung über die benötigten Grundstücke geführt werden kann. Bertelsmeyer rechnet mit 5000 Euro Gesamtkosten. „Das scheint aber alles lösbar“, so Fröhling. „Die Stadt unterstützt die Maßnahme und aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um städtische Grundstücke.“

Bernd Bertelsmeyer hofft auf Geld vom Landesjagdverband für die Sanierung des Schießstandes. Foto: Ute Tolksdorf

Bleibt die Sorge um die Sanierung des Schießstandes: „Durch die neuen Vorschriften wird die Jagdausbildung immer mehr von kommerziellen Anbietern übernommen, die andere finanzielle Möglichkeiten haben“, ärgert sich Bertelsmeyer. Er ist überzeugt: „Deren Ausbildung hat nicht die gleiche Qualität. Denn dahinter stehen - anders als beim Hegering - geschäftliche Interessen.“ Auch die Einnahmen aus der Jagdausbildung flössen schließlich zurück an den Hegering und seinen Schießstand, der auch von den umliegenden Jägern genutzt werde.

Rund 3400 Jäger gibt es im HSK, weitere Schießstände nur in Marsberg und Sundern. Der Mescheder fürchtet auch um die Zukunft des Ehrenamtes im Allgemeinen: „Ohne Rechts- und Planungssicherheit für mehrere Jahre findet sich doch keiner mehr, der sich den ganzen Ärger und die Verantwortung ans Bein bindet.“