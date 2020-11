Heike Bigge aus Meschede: „Die Sicherheit geht einfach vor“

„Für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert in dieser Zeit. Gut, wenn man vom geschäftlichen Aspekt absieht, denn wir mussten ja auch schließen. Im „Chillin’“ konnten wir den gesamten Sommer lang auf der Terrasse keine Gäste bewirten, sondern nur Eis, Getränke und Waffeln zum Mitnehmen rausgeben. Im „Mono“ waren wir ja auch vom Lockdown betroffen und haben dann unseren Lieferservice für Cocktails ins Leben gerufen.

Das Tragen der Maske finde ich persönlich nicht schlimm, besonders, wenn man im Moment sieht, dass es wieder bergab geht. Das ist halt gerade so, und damit muss man sich abfinden. Auch auf das Händeschütteln und Umarmen kann ich in diesen Zeiten verzichten. Man muss sich ja nicht ständig in die Arme fallen, wenn man sich trifft. Auch wenn es mich persönlich trifft, finde ich es in Ordnung, dass die Gastronomie geschlossen wurde, denn man sieht ja, wie das läuft, wenn Leute zusammensitzen.

Dann trinkt man ein zwei Glas Bier, und schon sind die Abstandsregeln vergessen. Man will ja andere auch nicht wegschicken, wenn sie zu einem an den Tisch kommen. Daher finde ich es sicherer, wenn man jetzt alles schließt. Das ist zwar nicht gerade toll, aber die Sicherheit geht einfach vor.

In anderen Ländern ist es auch schlimm. Auf den Kanarischen Inseln, die zum Glück nicht als Risikogebiet gelten, ist alles menschenleer, wo sonst ständig Party ist. Das ist schon komisch. Zum Urlaubmachen ist es zwar schön, wenn man Ruhe hat, aber für die Leute dort ist es echt übel. Wir müssen die Einschränkungen jetzt einfach so hinnehmen, wie sie sind und hoffen, dass alles schnell wieder in Ordnung kommt.“

Das Corona-Tagebuch: Während des „light“-Lockdowns berichten Menschen aus Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg darüber, wie die Corona-Pandemie Einfluss auf ihr Leben nimmt.