Heinrichsthal und Wehrstapel: Großes Jubiläumsschützenfest

Heinrichsthal-Wehrstapel. Die Bruderschaft in Heinrichsthal und Wehrstapel feiert das 100-jährige Bestehen. So wird das große Jubiläumsschützenfest begangen.

Im Januar 1923 trafen sich 32 Männer aus Heinrichsthal und Wehrstapel, um einen eigenen Schützenbund zu gründen. Jetzt lädt die St.-Josefs-Schützenbruderschaft zum Jubiläumsschützenfest zum 100-jährigen Bestehen am 19. und 20. August. Die Dorfgemeinschaft hat ihre beiden Orte herausgeputzt – die St. Josefs Schützenbruderschaft bittet darum, die Häuser im Doppelort mit den Dorffahnen zu beflaggen.

Chronik mit neuem Ansatz

Am Wochenende wird die St.-Josefs-Schützenbruderschaft, wie auch schon zum 75. Jubiläum, eine Chronik zum 100-jährigen Bestehen vorstellen. Auch in dieser Chronik werde die Geschichte von Anfang an lebendig, allerdings habe das Chronikteam mal einen anderen Ansatz probiert – mehr verrät die Bruderschaft noch nicht.

Das Jubiläumsschützenfest beginnt am Samstag um 14 Uhr mit dem Antreten beim Gasthof Hochstein. Von dort geht es in einem kleinen Festzug mit allen ehemaligen Königen zur Schützenhalle, hinter der dann um 14.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert wird. Ab 15.30 Uhr beginnen dann erst die ehemaligen Vizekönige mit dem Vogelschießen, um einen Vizekaiser zu ermitteln, bevor der Kaiser des Jubiläumsschützenfests ermittelt wird.

Ehemalige Könige

Alle ehemaligen Könige treten an, um einen würdigen Nachfolger von dem amtierenden Kaiserpaar Adi und Ulla Schulz zu ermitteln. Nach der Proklamation und dem Tanz aller ehemaligen Königspaare gibt es ein gemütliches Beisammensein in dem alten Teil der Schützenhalle und die Musikkapelle Hirschberg sorgt für die Unterhaltungsmusik. Für das leibliche Wohl sorgt die bekannte Thekenmannschaft gemeinsam mit der Fleischerei Berghoff aus Berge.

Am Sonntag begrüßt die Bruderschaft um 13 Uhr dann zwölf Schützenvereine, sechs Musikvereine, die örtlichen Vereine und weitere Ehrengäste auf dem Schulhof in Wehrstapel. Um 13.30 Uhr beginnt der große Festzug dann in Bewegung setzen, gegenüber des Restaurants St. Wendelin erfolgt ein Vorbeimarsch. Deswegen kann es in der Zeit von 12.45 Uhr bis etwa 15 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Wehrstapel zu Verkehrsbehinderungen kommen – der Bereich sollte möglichst umfahren werden.

Ehrenplakette des Landes

Die Zugführer der Züge Süd-Ost und Nord-West würden sich über eine zahlreiche Beteiligung der Mitglieder in weißen Hosen sehr freuen, „damit auch die St.-Josefs-Schützen gegenüber den Gästen und Besuchern zeigen, dass wir eine große Gemeinschaft sind“. In der Schützenhalle begrüßt der erste Vorsitzende Daniel Thamm gegen 15.30 Uhr die Gäste und anschließend wird Matthias Kerkhoff (MdL) im Namen aller Vereine und Gäste die Glückwünsche überbringen und die Ehrenplakette des Landes Nordrhein-Westfalen überreichen.

