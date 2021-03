Heiße Spur nach Schmierereien auf Gelände des SuS Reiste

Die Polizei ermittelt nach Schmierereien an der Tribünen-Fassade des SuS Reiste.

Reiste. Nach Schmierereien an der Tribüne des SuS Reiste hat die Polizei eine Spur. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Hilfe.

Die Mescheder Polizei ist am Sonntag zur Sportanlage des SuS Reiste am Marktweg gerufen worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr, hatten unbekannte Täter die Fassade der Tribüne mit Graffiti beschmiert.

Einem Zeugen war am Freitag gegen 22 Uhr ein grauer Kleinwagen mit vier Personen am Sportgelände aufgefallen. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen VW oder einen Seat. An ihm waren HSK-Kennzeichen angebracht. Eine blonde Person soll nach Zeugenaussagen auffällig klein gewesen sein.

Möglicherweise handelt es sich bei dieser Gruppe um die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90 200 entgegen.

