Henneleuchten, Theater und Blasmusik: Freizeittipps im HSK

Am Wochenende steht in Meschede wieder das Henneleuchten an zusammen mit dem verkaufsoffener Freitagabend,

Meschede/Bestwig/Eslohe Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Verschiedene Konzerte laden dieses Wochenende dazu ein, Musik zu genießen und zu Feiern. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Einfach vorbeischauen und klassische Musik genießen. Die prämierte und junge Bläserphilharmonie „winds“ spielt euch ein Programm voller afro-kubanischer und lateinamerikanischer Tänze unter dem Dirigenten Harry Vorselen. In dem Workshop-Konzert hört ihr rhythmische Musik und Stücke, die Geschichten erzählen.

„Westfalen Winds mit ‚Rhythm & Dances‘“, Sonntag, 22. Oktober von 11.30 bis 13 Uhr, Musikbildungszentrum Südwestfalen, Johannes Hummel-Weg 1, 57392 Bad Fredeburg, kostenfrei, Näheres unter www.westfalen-winds.net

Viel Spaß für wenig Geld

Hier erstrahlt die Innenstadt beim „HenneLeuchten“ in einem anderen Licht. In Meschede habt ihr die Gelegenheit, am Freitag bis spätabends zu shoppen und die Lichter-Landschaft zu genießen.

„LateNight Shopping & HenneLeuchten“, Freitag bis Samstag, 20. bis 21. Oktober, freitags bis 22 Uhr, Innenstadt, 59872 Meschede, kostenfrei, www.stadtmarketing-meschede.de

NIna Kownacki gibt Freizeittipps. Foto: Privat

Im Rampenlicht

Partymusik, Rock oder Hip-Hop – hier gibt es Musik für jeden Geschmack. Verschiedene Live-Acts spielen dazu auf verschiedenen Bühnen in unterschiedlichen Locations. Seid dabei beim Musik-Event in Meschede.

„KneipenNacht in Meschede“, Samstag, 21. Oktober, 20.30 Uhr, verschiedene Locations, Preis im VVK 12 Euro, Tickets in allen teilnehmenden Kneipen sowie der Tourismus-Info, www.meschede.de/kneipennacht

Für die Kleinen

Ihr holt den kleinen Alexander von Humboldt in unsere Zeit. Hier wird die Natur spielerisch erklärt, in einem Musical mit Geschichten und Bildern. Die Autoren des Stücks sind Nachfahren zweier berühmter deutscher Persönlichkeiten. Es gibt auch Karten für die ganze Familie.

„Familienmusical – Der kleine Alexander – die Bäume“, Samstag, 21. Oktober, 16 Uhr, Sauerlandmuseum, Alter Markt 24-30, 59821 Arnsberg, Preise ab 8 Euro, Familienkarte: 20 Euro, Tickets im Museum oder 02931 944444, www.sauerland-museum.de

Mal was anderes

Bayerisches Bier, Essen und Feststimmung findet ihr am Samstag in Cobbenrode. Mit der Blasmusik von „Lenne Blech“ und Alpenrock von „Die Spaßvögel“ könnt ihr das Oktoberfest in vollen Maßen genießen.

„Cobbenroder Oktoberfest“, Samstag, 21. Oktober, 18.30 Uhr, Schützenhalle Cobbenrode, Olper Straße 9, 59889 Eslohe, Preis: 30 Euro, www.cobbenroder-schuetzen.de

