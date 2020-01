Heringhausen: Begegnung mit Folgen endet vor Gericht

Hat sie wirklich einen Fußgänger angefahren? Oder ist sie als Autofahrerin das Opfer eines Passanten, der ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat? Die zufällige Begegnung der beiden am 10. August des vergangenen Jahres in Heringhausen war jetzt Thema vor Gericht. Es ging um fahrlässige Körperverletzung und Unfallflucht. Unterschiedlicher hätten die Aussagen der beiden Kontrahenten allerdings kaum sein können.

Es ist 8.45 Uhr am Morgen als die 26-jährige Erzieherin an diesem Tag auf dem Weg zur Arbeit am Ende der Heringhauser Friedhofstraße anhält, um von dort auf die L776 abzubiegen. Das ist so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit, die Richter und Staatsanwaltschaft in beiden Aussagen zu hören bekamen. Nach Angaben der 26-Jährigen hatte sie den 30-jährigen Mescheder auf dem Bürgersteig zwar gesehen. Er habe aber keine Anstalten gemacht, vor ihr die Straße überqueren zu wollen.

„Der hat in seltsamer Haltung auf dem Bürgersteig gestanden“, so die 26-Jährige. Weil sie durch einen Zigarettenautomaten eine eingeschränkte Sicht gehabt habe, sei sie an der Kreuzung noch ein Stückchen weiter nach vorn gefahren. Während sie gestanden habe, sei der Mescheder dann vor ihren Wagen getreten und habe ihr den Mittelfinger gezeigt, sei dann weitergelaufen und habe ein weiteres Mal den Finger erhoben. „Ich kann ihn mit meinem Auto gar nicht berührt haben, weil ich ja gestanden habe“, beteuerte die 26-Jährige vor Gericht. Sie sei auch danach noch eine Weile verdutzt stehen geblieben und habe sich gefragt „Was war das denn jetzt“, bevor sie weitergefahren sei.

Laut Schilderung des 30-Jährigen war die Sache allerdings komplett anders. Demnach habe es sehr wohl Blickkontakt zwischen ihm und der 26-Jährigen gegeben, während er auf dem Bürgersteig stand. Er sei davon ausgegangen, dass die Fahrerin wartet. Als er dann aber vor ihrem Fahrzeug stand, sei sie plötzlich losgefahren und habe ihn am Bein gestreift. „Vielleicht ist sie einfach von der Kupplung gerutscht, das kann ja durchaus passieren“, so der 30-jährige. Allerdings sei die Frau dann einfach weitergefahren, ohne sich um irgendetwas zu kümmern. Wegen Hautabschürfungen und eines Blutergusses hatte sich der Mann später in ärztliche Behandlung begeben.

„Relativ unterschiedliche Wahrnehmungen“

„Wir haben hier zwei relativ unterschiedliche Wahrnehmungen des Geschehens, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen“, drückte es Richter Dr. Sebastian Siepe vorsichtig aus. Nach beiden Schilderungen war allerdings sowohl für ihn als auch für die Staatsanwaltschaft eine mögliche Unfallflucht vom Tisch. Was bliebe, sei möglicherweise lediglich eine fahrlässige Körperverletzung - wie sie nunmal im Straßenverkehr vorkommen könne. Weil die 26-Jährige bislang weder Eintragungen im Verkehrszentralregister, noch im Bundeszentralregister hat, stellte das Amtsgericht das Verfahren in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger der jungen Frau am Ende ein.