Mit mehreren großen Kontrollen ist der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis am Donnerstag, 30. September, ein Schlag gegen die Straßen- und Drogenkriminalität gelungen.

Kriminalität Heroin & Cannabis: Erfolgreiche Drogen-Razzia in Meschede

Meschede/Hochsauerlandkreis. Bei einer Großkontrolle gegen Straßen- und Drogenkriminalität hat die Polizei in Meschede diverse Betäubungsmittel sicher gestellt.

Bahnhof und Winziger Platz

Insgesamt hat die Polizei über 95 Personen kontrolliert. Drogen mit einem vierstelligen Verkaufswert sind dabei in der Asservatenkammer der Polizei gelandet. In Meschede haben die Beamten gut 25 Personen im Bahnhofsbereich sowie am Winziger Platz kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrollen war ein Aufenthaltsplatz unter der Antoniusbrücke. Bei der Durchsuchung konnten die Polizisten bei mehreren Personen geringe Mengen Heroin oder Cannabis finden. Bei der Absuche des Ruhrufers stießen sie auf ein Lager mit 30 Verkaufstütchen Marihuana sowie 15 Tütchen Heroin.

Weiterhin haben die Beamten am Winziger Platz bei einem 39-jährigen Schmallenberger knapp fünf Gramm Heroin sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Kontrolle in Sunderns Fußgängerzone

Bei einem 19-jährigen Sunderner stellten die Einsatzkräfte ein verbotenes Einhandmesser sowie geringe Mengen Amphetamine und Cannabis sicher. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In Sundern konzentrierten sich die polizeilichen Maßnahmen auf die Fußgängerzone. Hier kontrollierten die Beamten zehn Personen. Drogen fanden die Polizisten nicht.

Campuswalk in Arnsberg

In Arnsberg lag das Hauptaugenmerk auf dem neugestalteten Campuswalk am Feauxweg. Hier, sowie auf dem Theatervorplatz und dem Europaplatz, hat die Polizei über 35 Kontrollen durchgeführt. Bei einer Person wurden drei Verkaufstütchen Marihuana gefunden. Gegen einen 24-jährigen Arnsberger bestand ein Haftbefehl aufgrund eines nicht bezahlten Bußgeldes., der Mann wurde im Rahmen der Kontrolle schließlich verhaftet.

Wettbüro in Neheim

Mit Beginn der Dunkelheit haben sich die Kontrollen dann auf den Neheimer Bereich konzentriert. Hier erfolgten Kontrollen auf dem Neheimer Markt und in einem Wettbüro. Insgesamt mussten sich über 25 Personen gegenüber der Polizei ausweisen. Auch hier wurden die Einsatzkräfte fündig und stellten vier Verkaufstütchen Marihuana sicher. Auch in Zukunft wird die Polizei mit großen Kontrollaktionen der Drogen- und Straßenkriminalität entgegentreten und den Fahndungsdruck auf die Täter erhöhen.

