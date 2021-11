Schmallenberg: Lehrer und Schüler im Lockdown - zum Lachen

Schmallenberg. Auf der Kulturbühne Habbels in Schmallenberg begeistere jetzt Kabarettist Johannes Schröder: Sein Thema Lehrer und Schüler im Corona-Lockdown.

Über ein endlich wieder volles Haus in der Kulturbühne Habbels freuten sich jetzt die Verantwortlichen der Kulturellen Vereinigung. Mit dem Kabarettisten Johannes Schröder und seinem aktuellen Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“ erhielten 110 Gäste einen sehr kurzweiligen und humorvollen Einblick in den Schulalltag in Zeiten von Corona und aufkommender Digitalisierung.

+++Lesen Sie auch: Warum JU-Bezirksvorsitzende ausnahmsweise für einen Mitgliederentscheid ist+++

Lehrer im Lockdown

Hoch aktuell ging „Herr Schröder“ unter anderem der Frage nach, wie ein Lehrer die durch den Lockdown forcierte digitale Offensive bewältigen kann, wenn er doch bis dahin allenfalls die Bedienung eines Overheadprojektors beherrschte. Der ehemalige Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch konnte sich dabei auf seine eigenen Erfahrungen stützen, bewies aber auch, wie gut er sich in die Denkweise der heutigen Schülergeneration versetzen kann, wenn er z. B. Chat-Verläufe oder ein Youtube-Tutorial zu Goethes Faust mit Playmobilfiguren präsentierte. Vor allem aber begeisterte „Herr Schröder“ durch seine mit unzähligen Gags gespickte Vortragsweise, die dafür sorgte, dass das Publikum aus dem Lachen nicht mehr herauskam.

Das Publikum im ausverkauften Haus kam aus dem Lachen nicht heraus; Foto: Berthold Zeppenfeld

Beispielhaft stehen dafür folgende Zitate: „Muss jeder Schüler das Tafelbild selbst ab¬fotografieren?“ – „Ja, das prägt sich dann besser ein.“ - „Obwohl ´Made in China` hat das Corona-Virus“ länger als 5 Wochen gehalten.“ -„Schüler Torben-Manuel hat auch im Homeschooling mittags immer brav seinen Stuhl hochgestellt.“ „In einem Youtube-Tutorial ist es gelungen, den Dreisatz in zwei Sätzen zu erklären.“ „Ein Schnitt von 3,0 bei einem Berliner Abiturienten entspricht in etwa dem bayrischen Seepferdchen.“ „Ein ehemaliger Bahn-Mitarbeiter konnte als Seiteneinsteiger in der Grundschule eingesetzt werden – er kannte nur die erste und zweite Klasse. Allerdings kam er im Schnitt 20 Minuten zu spät.“

Schüler und Lehrer einbezogen

Sehr spontan und amüsant aber nicht aufdringlich bezog Herr Schröder das Publikum mit in seine Analyse schulischer Vorgänge ein. Hatte er zunächst Karin in der ersten Reihe mit einem Augenzwinkern angedroht, dass sie jetzt den ganzen Abend seine direkte Ansprechpartnerin sei, machte er anschließend mit Aaron und Friedrike zwei der anwesenden Schüler ebenso zum Bestandteil seines Programms wie er mit Christine, Jasmin und Berthold auch Lehrer im Publikum ausmachte und einbezog.

Die nächste Kabarettveranstaltung der Kulturellen Vereinigung folgt schon in diesem Monat. Am Sonntag, dem 28. November, gastiert Martin Zingsheim im Habbels.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland