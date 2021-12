Hier gibt es Impftermine im Hochsauerland - die Übersicht

Meschede. Im Hochsauerland gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Corona-Impfung. Hier ist eine Übersicht der Angebote.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises hat sein Impfangebot um weitere Termine erweitert. Gemeinsam mit der DRK bietet das Impfteam ab Montag, 6. Dezember, jeden Montag (12 bis 18 Uhr) und Dienstag (9 bis 15 Uhr), in der Schützenhalle in Sundern-Westenfeld Impfungen an.

Termine in der Übersicht

Folgende Termine finden darüber hinaus in den kommenden zwei Wochen statt:

06.12.2021 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstraße 37, 8 bis 18 Uhr

08.12.2021 Winterberg, Oversum, Panoramaraum, Am Kurpark 4, 12 bis 1 8 Uhr

09.12.2021 Winterberg, Oversum, Panoramaraum, Am Kurpark 4, 9 bis 15 Uhr

09.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12 bis 18 Uhr

10.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 9 bis 15 Uhr

10.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstraße 5, 12 bis 18 Uhr

11.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstraße 5, 9 bis 15 Uhr

14.12.2021 Bestwig, Schützenhalle Velmede, Kapellenstraße 4, 12 bis 18 Uhr

15.12.2021 Bestwig, Schützenhalle Velmede, Kapellenstraße 4, 9 bis 15 Uhr

14.12.2021 Medebach, Schützenhalle, Schützenstraße 27, 12 bis 18 Uhr

15.12.2021 Medebach, Schützenhalle, Schützenstraße 27, 09 bis 15 Uhr

16.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12 bis 18 Uhr,

17.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 9 bis 15 Uhr

16.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Straße 19, 12 bis 18 Uhr

17.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Straße 19, 9 bis 15 Uhr.

Feste Impfangebote finden Interessierte jede Woche von Mittwoch bis Samstag, 14 bis 20 Uhr, im Kulturzentrum Arnsberg-Neheim, Berliner Platz 5. Ebenso bietet das Klinikum Hochsauerland (montags bis freitags, 15 bis 20 Uhr) auf dem Bildungscampus Petrischule in Arnsberg-Hüsten mit vorheriger Terminvereinbarung Impfungen an sowie der Impfpoint in Neheim (montags bis sonntags).

>>> Lesen Sie auch: Corona: KVWL-Chef warnt vor Populismus und Panikmache <<<

Die HSK-Impfstellen sind nach eigenen Angaben mit ausreichend Personal bzw. Ärzten besetzt, so dass keine lange Wartezeiten entstehen. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und ggf. die Impfmappe mit den Unterlagen der ersten bzw. zweiten Impfung.

Um den Prozess zu beschleunigen, wird darum gebeten vorab unter dem Link: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html den Aufklärung-, Einwilligung- und Anamnesebögen zum vorgezogenen Ausfüllen herunterladen und zum Impftermin mitbringen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland