Immobilien Hier in Meschede sollen neue Häuser und Wohnungen entstehen

Meschede. Im Stadtgebiet Meschede sollen neue Häuser und Wohnungen entstehen. Eine Übersicht der aktuellen Pläne aus dem Rathaus.

Mehrere Bauleitplanungen liegen in den nächsten Wochen öffentlich aus: Der Flächennutzungsplan für Frielinghausen, im Bereich Heinrichsthal-Ost, in Blüggelscheidt und in Berge sowie der Entwurf zur Innenbereichssatzung Blüggelscheidt können im Technischen Rathaus in Meschede von allen Interessierten eingesehen werden.

Ferien auf dem Bahnhof

Bei der 104. Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Frielinghausen geht es um die Weiterentwicklung einer Hofstelle zur Nutzung für Ferien auf dem Bauernhof.

Ehemalige Bürogebäude

Um die Aufhebung von Gewerbe- und Wohnbauflächen geht es bei der 100. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Heinrichsthal-Ost: Zum einen soll die Wohnnutzung in einem ehemaligen Bürogebäude ermöglicht werden. Zum anderen sollen die Darstellungen im Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1975 der aktuellen, tatsächlichen Nutzung angepasst werden, auch im Sinne des Wohnbauflächenmanagements. Die zurückgenommenen Wohnbauflächenreserven in Heinrichsthal können anschließend an anderer Stelle im Stadtgebiet von Meschede realisiert werden.

Ortsverbundene Einwohner

Die 101. Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Blüggelscheidt hat einen anderen Hintergrund: Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in der Vergangenheit für eine Vielzahl an kleinen Weilern im Stadtgebiet geprüft, ob die Aufstellung einer Außenbereichssatzung in Betracht käme. Ziel war dabei, auch für diese kleinen Ortsteile eine städtebauliche Entwicklung und den ortsverbundenen Einwohnern den Bau von Eigenheimen zu ermöglichen.

So auch in Blüggelscheidt. Ergebnis der Vorprüfung war, dass Blüggelscheidt bereits die Merkmale eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils erfüllt und die Aufstellung einer Außenbereichssatzung demnach nicht in Frage kommt. Für die städtebauliche ist jedoch nicht die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich, eine Innenbereichssatzung reicht aus. Dafür muss aber der Bereich im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt werden. Das soll nun erfolgen.

Zugleich liegt der Entwurf zur Innenbereichssatzung Blüggelscheidt öffentlich aus. Im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung soll über die Planung mit ihren Zielen und Auswirkungen berichtet und anschließend den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Ausführungen zu äußern. Daher wird zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 17. April, um 18 Uhr in der Dorfhalle des Dorfes Klause eingeladen.

Lagerhalle für Holzhackschnitzel

Mit der 105. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Berge soll die planungsrechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass eine Lagerhalle für Holzhackschnitzel errichtet werden kann.

Die Pläne liegen von Donnerstag, 30. März, bis einschließlich Dienstag, 2. Mai, im Technischen Rathaus (Erdgeschoss, Sophienweg 3 in Meschede) öffentlich aus und können in den Dienststunden montags, dienstags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr von allen Interessierten eingesehen werden. Außerdem können die Unterlagen auch im Internetangebot der Stadt Meschede unter www.meschede.de/bauleitplanverfahren abgerufen werden.

Stellungnahmen sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Meschede bis zum 2. Mai abzugeben. Stellungnahmen, die per EMail eingereicht werden, sind an planung@meschede.de zu richten

