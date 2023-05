Hier sind die Freizeittipps für den HSK zum Wochenende

Kabarett mit Django Asül am Samstag, 13. Mai, im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Das Wochenende kann lustig sein. Ihr habt die Wahl zwischen humorvollem Bühnenprogramm oder Party mit Freunden. Für diejenigen, die raus in die Natur möchten, bieten sich ebenso Gelegenheiten. Also, auf geht’s ins nächste Wochenende. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis und Umgebung für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps. Foto: Privat

Begebt euch am Freitag doch auf eine Reise mit dem Impro-Theater „Emscherblut“ aus dem Ruhrgebiet. Ihr bestimmt durch Zuruf das Stück, erweckt Geschichten und Gefühle, denn beim Improvisationstheater werden Szenen aufgeführt, die zuvor nicht geprobt und einstudiert wurden. Ich finde es ist eine spannende Theaterform, auf die sich Besucherinnen und Besucher gerne einmal einlassen dürfen. Mit Kreativität und Spontanität kann der Abend zu einem interessanten, witzigen Erlebnis werden. Improtheater mit „Emscherblut“: Geben Sie uns ein Wort – wir machen Ihnen eine Szene! Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Neue Aula Belecke, Pietrapaolaplatz 4, 59581 Warstein-Belecke, Vorverkaufspreis: 20 Euro, Abendkasse: 25 Euro, www.ki-warstein.de

Viel Spaß für wenig Geld

In „Berges Scheune“ wird Party gefeiert. Die Showband „Törn-On“ heizt euch an dem Abend mit Party-Musik ein. Mit freiem Eintritt sind alle zur Veranstaltung eingeladen und die besondere Scheune lädt zum Verweilen ein. „Scheunen Power“, Samstag, 13. Mai, 19 Uhr, Hengsbeck, Berges Scheune, Hengsbeck 2, 59889 Eslohe, Eintritt frei, www.hengsbeck.de.

Im Rampenlicht

Django Asül kommt mit seinem Power-Programm für „Jederfrau“ und „Jedermann“ nach Brilon. Amüsant und unterhaltsam bringt der Niederbayer verschiedene Fragen und Antworten auf die Bühne, von sozialer Verunsicherung, fußläufigem Urlaub bis hin zu erotischen Fantasien – mit Solidarität und Nachhaltigkeit.

Kabarett „Offenes Visier“ mit Django Asül, Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Bürgerzentrum Kolpinghaus, Propst-Meyer-Str. 7, 59929 Brilon, Preis: 19 Euro, Tickets nur im Vorverkauf im BWT und unter www.ticket-regional.de/kulibri.

Für die Kleinen

Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Familienausflug in den Wildpark? Im Bilsteintal bei Warstein könnt ihr gemeinsam die heimische Tierwelt erleben. Luchs, Rothirsche, Skudden, Fuchs, Wildschweine und mehr sind dort zu sehen und ihr könnt eine unterirdische Tropfsteinwelt besuchen. Am Spielplatz dürfen sich auch die Jüngsten in „freier Wildbahn“ austoben. „Bilsteintal“, Wildpark: jederzeit frei zugänglich, Höhlenführungen circa alle 45 Minuten, 9 bis 17 Uhr, Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro, Anfahrt und Kontakt: Bilsteintal, Alte Jugendherberge, Im Bodmen 54, 59581 Warstein, www.bilsteintal.de.

Mal was anderes

Naturparkführerin Alexandra Busch nimmt euch mit auf eine rustikale Brotzeitwanderung rund um Bödefeld. Auf acht Kilometern geht es über den Rimberg, dem Wegekreuz „Irreplatz“ rauf zur Wachshütte. Dort erwartet euch eine leckere Brotzeit mit verschiedenen Sauerländer „Kniften“.„Rustikale Brotzeitwanderung“, Sonntag, 14. Mai, Start: 15.15 Uhr am Wanderparkplatz „Unterm Nonnenstein“, Hunaustraße, Schmallenberg-Bödefeld, Ende: 19.15 Uhr, Preis: 15 Euro inklusive Brotzeit und Kaltgetränk, www.naturpark-sauerland-rothaargebirge.de.

