Hier sind die Freizeittipps für den HSK zum Wochenende

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Das Wetter ist warm und bringt Unternehmungslust. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis und den Umkreis für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Privat

Ich finde, allein der Schlosspark in Siegen ist einen Besuch wert. In Verbindung mit Musik, Akrobatik, Kabarett und Comedy, Theater oder Wortkunst wird es zum besonderen Erlebnis. Bis zum 8. Juli fährt hier die Stadt Siegen mit einem bunten kulturellen Programm auf.

Dieses Wochenende wird es etwa musikalisch am Samstag mit Spark – „Bach - Berio – Beatles“ und am Sonntag mit „Herdorfer Dixieland-Friends“ .

„Siegener Sommer“, 2. Juni bis 8. Juli, Schlosshof, Oberes Schloss, Schlosspark, Oberes Schloss 2, 57072 Siegen, Eintritt Samstag: 25 Euro, ermäßigt: 15 Euro, Eintritt Sonntag: 19 Euro, ermäßigt: 12 Euro, je nach Veranstaltung gelten andere Preise, Tickets online: www.kultursiegen.de/termine-tickets

Viel Spaß für wenig Geld

Zusammen das Tanzbein schwingen, ist am Sonntag in Bad Fredeburg möglich. Hier geht es um die Freude am gemeinsamen Einüben der Tanzschritte und an der Bewegung zur Musik. Internationale Kreistänze mit Musik von der Bretagne bis zum Balkan sollen gute Laune bringen. Ihr könnt Mitmachen oder auch als Zuschauer dabei sein. „Der Dritte Ort tanzt aus der Reihe“, Sonntag, 4. Juni, 15.30 bis 18.30 Uhr, Rundsaal des Kurhauses Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4, 57392 Bad Fredeburg, kostenfrei, ohne Anmeldung, www.dritter-ort-schmallenberg.de

Im Rampenlicht

Am Samstag steht die Ü-30 Party bei den „Braubrüdern“ mitten in Arnsberg an. DJ Daniel sorgt für euch für Stimmung auf der Tanzfläche. Kommt vorbei und feiert mit. Die Location steht für die Sauerländer Lebensart und das Bier und verbreitet die Historie der Brüder Carl und Anton Veltins.„Ü-30 Party bei den Braubrüdern“, Samstag, 03. Juni, 20 Uhr, Braubrüder, Neumarkt 6, 59821 Arnsberg, Eintritt kostenfrei, ab 30 Jahren, www.braubrueder-arnsberg.de

Für die Kleinen

Das Musical „Wir war’n die 70er“ der Realschule Eslohe erzählt die Geschichte von zwei Sauerländer Cliquen, die die Musik, die Mode, das Lebensgefühl und das Erwachsenwerden in den 70er-Jahren erleben. Bei der Musical Company stehen wieder 40 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne. „Wir war’n die 70er“, Musical der Realschule Eslohe, unter anderem Freitag, 2. Juni, und Samstag, 3. Juni, 19 Uhr, Aula des Schulzentrums Eslohe, Schulstraße 5, 59889 Eslohe, Preis: Erwachsene 8 Euro, Schüler bis 17 Jahre: 4 Euro, Karten unter anderem in der Realschule, im Tintenfass, bei der Sparkasse und Volksbank.

Mal was anderes

Das „Transorient Orchestra“ aus Dortmund zeigt internationale Klänge und kombiniert unterschiedliche Stile. „Transorient Orchestra“, Sonntag, 4. Juni, 18 Uhr, Ev. Christuskirche, Schützenstr. 4, 59872 Meschede, Tickets: 17 Euro Vorverkauf, 20 Euro Abendkasse, www.meschede.de/wkm

