Hier sind die Freizeittipps für den HSK zum Wochenende

Der Stadt-Strand in der Innenstadt von Meschede wird wieder eröffnet.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Tanz, Musik, Theater – Outdoor und Indoor warten dieses Wochenende viele Erlebnisse rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg auf uns, davon einige kostenfrei. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis und den Umkreis für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis.

Ab nach Attendorn zum Gauklerfest 2023. Vor den Sommerferien könnt unter anderem Comedy-Artisten, Kleinkünstler und Musiker aus aller Welt hautnah erleben. Am Samstagabend gibt es ein vielfältiges Programm auf zwei Bühnen. Am Sonntag verwandelt sich unter anderem ein Teil der Innenstadt zu einem Kinderviertel und bietet Spaß und Spiel für die ganze Familie. „34. Gauklerfest Attendorn“, Samstag, 17. Juni, ab 18 Uhr, Sonntag, 18. Juni, ab 12 Uhr, Innenstadt Attendorn, Eintritt kostenfrei oder Spende, www.gauklerfestival.de

Viel Spaß für wenig Geld

Eine abendliche Performance voller Poesie und mit beeindruckenden Bildern sowie Lichteffekten kommt mit dem Theater „Anu“ nach Arnsberg. Hier präsentiert das Nachhaltigkeitsfestival „Schlabberkappes“ ein Erlebnis, als Verbindung von Installation und Schauspiel. „Open Air Theater Anu - Perpetuum - Stadt ohne Mühsal“, Freitag, 16. Juni, und Samstag, 17. Juni, 21.30 Uhr, Alter Friedhof Hüsten, Kirchplatz, 59759 Arnsberg, ohne Anmeldung, kostenfrei, www.schlabberkappes.de/theater-anu

Im Rampenlicht

Zum 50. Jahre-Jubiläum ist ein „Tanzfestival“ entstanden. Das Studio Alberti in Hüsten bietet das ganze Wochenende ein ausgiebiges Tanzprogramm mit etlichen Stücken, von und für Groß und Klein. Vorbeischauen an einem oder an mehreren Tagen lohnt sich allemal. 50. Jahre Ballettschule Tanzstudio Alberti, Freitag, 16. Juni: „Weiße Rose“, 19.30 Uhr; Samstag, 17. Juni: „Raupe Nimmersatt“, 15 Uhr und „Sommertanzgala“, 19.30 Uhr; Sonntag, 18. Juni: „Der Regenbogenfisch“, 14.30 Uhr und 16 Uhr, Tanzstudio Alberti, Bahnhofstraße 135a, 59759 Arnsberg, Eintritt frei, www.tanzstudio-alberti.de

Für die Kleinen

Für Kinder, Jugendliche und Familien steht der „Stadt-Strand“ in den Sommermonaten am „Von-Stephan-Platz“ in der Mescheder Innenstadt zur Verfügung. Auf 100 Quadratmetern Sandstrand könnt ihr zusammen buddeln, Sandburgen bauen und mehr .„Mescheder Stadt-Strand 2023“, ab Freitag, 16. Juni, 15.30 bis 16.20 Uhr, Stadt-Strand Innenstadt, Von-Stephan-Str., 59872 Meschede, kostenlos, www.stadtmarketing-meschede.de

Mal was anderes

Ein etwas anderes gemeinsames Picknick erwartet euch in Meschede. Die Soroptimistinnen holen den „Pariser Sommer“ zum fünften Mal nach Eversberg. Das Besondere: das „White Dinner“ hat seinen Ursprung in Paris. Ganz in weiß gekleidet könnt ihr gemeinsam Speisen und Trinken. Bringt euch dazu Essen, Geschirr, Besteck und Gläser mit. „Dîner en blanc“, Freitag, 16. Juni, 18 bis 23 Uhr, Dr.-August-Pieper-Platz, Rittergasse, 59872 Meschede-Eversberg, Kosten: Einzelplatz 10 Euro, ganzer 6 Personen-Tisch 60 Euro, Anmeldung unter: info@clubmeschede.soroptimist.de, www.clubmeschede.soroptimist.de

