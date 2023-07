Hier sind die Freizeittipps für den HSK zum Wochenende

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Für alle, die neben den zahlreichen Schützenfesten, anderweitig unterwegs sein möchten, habe ich ein paar Höhepunkt für dieses Wochenende herausgesucht: Sommerfeste mit viel Musik oder Ausstellungen. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie Umgebung für euch.

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Mein Tipp für euch

Falls ihr euch nach etwas Kultur und Kunst am Wochenende sehnt, dann lasst euch nach Siegen treiben. Der Kunstsommer wird seit 24 Jahren vom Kunstverein Siegen organisiert. Zu sehen ist eine Übersicht der vielfältigen Kunst in der Region von Mai bis September. Dabei gibt es verschiedene Standorte und Museen zu besichtigen.

Sucht euch etwas aus, das euch gefällt. „Kunstsommer 2023“, bis September, unterschiedliche Öffnungszeiten, Standorte unter anderem: MGK Siegen, Siegerlandmuseum im Oberen Schloss, KuKu Produzentengalerie, Kultur Siegen, Universität Siegen & Museum für Gegenwartskunst, Kunstraum Siegen etc., www.kunstsommer-si.de

Viel Spaß für wenig Geld

Neben einem Spaziergang könnt ihr im Musikpavillon in Winterberg vorbeischauen. Dort gibt es jeden Sonntag Livemusik. Rock, Pop, Volksmusik, Oldie, Blues - viele Genres sind im Programm dabei. Vor dem Pavillon könnt ihr Sitzen, Lauschen oder auch Tanzen. „Musiksommer im Kur- und Vitalpark Winterberg“, bis September, immer sonntags ab 15 Uhr, Am Kurpark, 59955 Winterberg, kostenfrei, www.winterberg.de

Im Rampenlicht

Das Volksbank-Sommerfestival ist wieder in Schmallenberg gestartet. Jeden Donnerstag gibt es andere Bands und Musik vor der Stadthalle zu hören. Der erste Donnerstag beginnt mit „The Stars of Rock”, die das Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre auf die Bühne bringen. Tanzt und feiert mit. „8. Volksbank Sommerfestival“, 6. Juli bis 10. August 2023, donnerstags ab 19 Uhr, Paul Falke Platz 6, 57392 Schmallenberg, Eintritt frei, mit Bechererwerb, www.evant-service.de/volksbank-bigge-lenne-eg-sommerfestival

Für die Kleinen

Ein klassisches Kinderkonzert ab fünf Jahren, gespielt und moderiert von Sebastian Knauer am Klavier, findet während der „50. Internationalen Musikfestwoche auf Schloss Berleburg“ statt. Daneben gibt es vom 3. bis zum 9. Juli vielfältige Klassik-Konzerte zur Auswahl. „50. Internationale Musikfestwoche auf Schloss Berleburg“, Freitag, 07. Juli, 15 Uhr, Schloss Berleburg, Goetheplatz 8, 57319 Bad Berleburg, Eintritt frei, www.blb-kultur.de

Mal was anderes

Momentan könnt ihr ein Ausstellungsprojekt zur Sauerländer Waldkultur an vier Standorten sehen. Im Museum in Holthausen in Schmallenberg sind zum Beispiel künstlerische Positionen, historisches Material und Beiträge aus der Bevölkerung ausgestellt, welche die Zusammenhänge der aktuellen Waldsituation beleuchten. „Das Brotbaumregime“, Mittwoch, Freitag und Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 13 Uhr, Südwestfälische Galerie im Museum Holthausen, Kirchstraße 7, 57392 Schmallenberg, Kombiticket: 8 Euro, Kombiticket ermäßigt: 4 Euro, an allen drei Museumsstandorten (Südwestfalische Galerie, Sauerlandmuseum, Museum Haus Hövener) erhältlich, www.brotbaumregime.info

