Hier sind die Freizeittipps für den HSK zum Wochenende

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

An diesem Wochenende ziehe ich euch raus ins Freie. Ihr könnt sportlich aktiv sein, spaßige Momente erleben oder etwas Neues ausprobieren. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie Umgebung für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für das Hochsauerland. Foto: Archiv

Habt ihr schon einmal Adventure-Golf gespielt? Bauwerke, Wasseranlagen, Bunker, Hindernisse und Dekorationen umgeben die Bahnen. Es ist eine Mischung von Minigolf und „Großem Golf“. Schaut mit eurer Familie oder Freunden vorbei und probiert es einfach mal am Wochenende aus.

„Adventure Golf“, Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, Am Sportplatz 4, 59955 Winterberg, Erwachsene ab 16 Jahren: 11,50 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren: 8,50 Euro, Familienkarten: 2 Erwachsene und 1 Kind: 28,00 Euro, jedes weitere Kind 5 Euro, www.adventuregolf-winterberg.de

Viel Spaß für wenig Geld

Traktoren, Zweiräder, Autos und Lkw sind beim 18. Oldtimertreffen am Wochenende in Sellinghausen zu sehen. Am Samstag gibt es sogar eine kleine „Dieselparty“. Kommt vorbei und schlendert durch. „18. Oldtimertreffen Sellinghausen“, Samstag, 15. Juli, 11 Uhr, Dieselparty: 20 Uhr, Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr, Alte Dorfstraße 6, 57392 Sellinghausen, kostenfrei, www.sellinghausen.de

Im Rampenlicht

Ab geht´s zur Sommerparty. Falls ihr Lust auf eine etwas andere Feier am See habt, dann könnt ihr auf dem „Rooftop“ mit Biggesee-Aussicht kühle Drinks und Sommer-Beats bei der „Daydrinking-Party“ genießen. „Starry Sunset View Party“, Samstag, 15, Juli, 16 bis 22 Uhr, Ommi Kese, Talbrücke 7, 57462 Olpe-Sondern, Tickets ab 12,34 Euro zzgl. Gebühren, www.eventim.de

Für die Kleinen

Wer mit seiner Familie einmal das Bogenschießen ausprobieren möchte, der hat am Freitag in Warstein am Skihang die Gelegenheit dazu. Im Rahmen von „Sport im Park“ könnt ihr nicht nur hier kostenlos Sport- und Bewegungsangebote für Jung und Alt in den Sommerferien ausprobieren. „Sport im Park: Bogenschießen ab 8 J.“, Freitag, 14. Juli, 18 bis 19 Uhr, Skihang am Tüppel, 59581 Warstein, kostenfrei, www.ksb-soest.de

Mal was anderes

Sternwanderung mit Familientreffen – das könnt ihr in Niedersorpe erleben. Drei Wanderungen in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden warten auf euch. Im Anschluss der 30 bis 60-minütigen Gehstrecken könnt ihr Live-Musik hören, beim Outdoor-Kegeln mitmachen, sowie eure Kinder spielen lassen. „Sternwanderung in Niedersorpe“, Sonntag, 16. Juli, 13 Uhr, Josef-Hütten-Platz, 57392 Niedersorpe, kostenfrei, www.sorpetal.de

