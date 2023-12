Hier sind die Freizeittipps für den HSK zum Wochenende

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende um das neue Jahr herum gibt es Musik für jeden Geschmack, ob Rock, Klassik oder Partymusik. Hier sind die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für das Hochsauerland. Foto: Archiv / Privat

Am letzten Samstag im Jahr 2023 könnt ihr im „Alten Sägewerk“ in Schmallenberg es noch einmal so richtig krachen lassen. Freut euch auf eine Nacht mit angesagten Hits. So könnt ihr das Jahr noch einmal Revue passieren lassen und mit euren Freunden eine gute Zeit verbringen.

„Last Saturday“, Samstag, 30. Dezember, 21.30 Uhr, Altes Sägewerk, Im Brauke 23, 57392 Schmallenberg, Eintritt: 10 Euro, ab 18 Jahren, tickets@saegewerk.party, www.saegewerk.party

Viel Spaß für wenig Geld

Hier werden Lieder für alle gespielt. Ihr hört Chorgesang, Soloeinlagen und Orgelmusik von dem kleinen Herzenschor aus Cobbenrode. Danach könnt ihr noch ein bisschen verweilen und einen kleinen Imbiss genießen.

„Weihnachtskonzert mit dem HeartChor in der Kirche Cobbenrode“, Samstag, 30. Dezember, 16.30 Uhr, Pfarrkirche St. Nikolaus, Olperstraße 17, Cobbenrode, kostenfrei, www.cobbenrode.online

Im Rampenlicht

Wer genug von Weihnachtsliedern hat und sich nach alternativer Musik sehnt, dann geht die Empfehlung zu „Live Am See Winterspecial: Inbetween-Days”. Noch am Freitag könnt ihr in Meschede coole Bands auf der Bühne sehen und abrocken.

„Diamond Dog, Je T’ aime, Isla Ola, Twin Noir“, Freitag, 29. Dezember, ab 17 Uhr, Stadthalle Meschede,Winziger Platz 12, 59872 Meschede, Tickets: ab 37,22 Euro unter www.liveamsee.de

Für die Kleinen

Nach dem langen Wochenende und für den Start ins neue Jahr lässt sich wunderbar ein Familienausflug machen. Mit dem Ballettmärchen für Kinder „Schwanensee“ seht ihr eines der berühmtesten Ballette in Kurzfassung für Kinder, mit Geschichtenerzählung.

„Schwanensee“,Prager Festspiel Ballett, Mittwoch, 3. Januar, 17 Uhr, Stadthalle Soest, Dasselwall 1, 59494 Soest, Karten ab 29,90 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.so-ist-soest.de

Mal was anderes

Hier erlebt ihr ein Klassik-Highlight der besonderen Art. Drei Opernsänger bieten, begleitet von einem Streichensemble, eine Reise in ihr Heimatland Italien. Sie interpretieren die Musik von berühmten italienischen Komponisten und vertrauten Stücken.

„Die himmlische Nacht der Tenöre“, Freitag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, Sauerlandtheater-Arnsberg,Feauxweg 9, 59821 Arnsberg, Tickets ab 34,95 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.reservix.de

