Hilferuf aus Eversberg - Polizei rückt daraufhin an

Eversberg Ein Hilferuf aus Eversberg führte zu einem Einsatz der Polizei in dem Dorf. Letztlich endete die Angelegenheit ohne Probleme.

Hilferuf aus Eversberg: Die Polizei ist am Montagnachmittag in die Bergstadt ausgerückt. Einsatzort war ein Gebäude in der Weststraße. Dort rückte gegen 16 Uhr ein Streifenwagen mit zwei Beamten an.

Keine Straftat

Die Pressestelle der Polizei: "Es gab Hinweise auf einen Mann, der sich dort nicht in einem Gebäude aufhalten durfte." Letztlich habe sich die Sache aber klären lassen, es habe keine Straftat vorgelegen.

Zugang verboten

Die Formulierung deutet auf eine Sanktion nach dem Gewaltschutzgesetz hin. Danach besteht die Möglichkeit, Personen für einen bestimmten Zeitraum den Zugang zu einer Wohnung zu verbieten.