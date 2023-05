Schützenfest in Oberhenneborn: Das Königpaar Stefan und Heike Gördes.

Veranstaltung Hochfest der Oberhenneborner Schützen am Pfingstwochenende

Oberhenneborn. Die Schützen in Oberhenneborn feiern am Pfingstwochenende ihr Hochfest und ermitteln die neuen Regenten. Die Details.

Die Schützenbruderschaft in Oberhenneborn freut sich auf ein stimmungsvolles Schützenfest.

Wann wird gefeiert: Von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai.



Wer regiert: Aktuelles Königpaar sind Stefan und Heike Gördes, Vizekönigspaar sind Kevin Gödeke und Julia Markowski. Kaiser ist Alfons Göddeke.

>>> Lesen Sie auch: Bad Fredeburger wird versuchter Totschlag vorgeworfen <<<

Was sind die Höhepunkte: Am Samstag, 27. Mai, ist um 17 Uhr Antreten in der Schützenhalle, es folgt um 18.15 Uhr die Schützenmesse mit Gefallenenehrung und um 20 Uhr Tanz.

Am Sonntag, 28. Mai, ist um 14.30 Antreten in der Schützenhalle, um 15 Uhr ist der Festzug mit Abholen der Majestäten, um 17.45 Uhr ist Kindertanz und um 20 Uhr Tanz.

Am Montag, 29. Mai, ist zunächst das Schützenfrühstück, um 11 Uhr ist Antreten in der Schützenhalle und um 11.30 Uhr erfolgt die Ehrung der Jubilare, anschließend findet am Nachmittag das Königs- und Vizekönigsschießen mit Proklamation statt. Um 18 Uhr folgt der Kindertanz, um 20 Uhr ist Tanz.





Besonderheiten: Am Montag zwischen 14 und 17 Uhr kommt das Team von Kinderevent Sauerland zur Unterhaltung der Kinder. Das sind die Jubelkönige: 25 Jahre Heribert Gerke, 50 Jahre Franz Höckmann, 60 Jahre Anton Wüllner. Den musikalischen Rahmen bilden die Musikkapelle Remblinghausen, die Partyband „Törn on“ sowie das Tambourcorps Bad Fredeburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland