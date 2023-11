Hochsauerland-Energie: Entscheidung zu Strom- und Gas-Preis

Meschede. Die Hochsauerland-Energie hat eine Entscheidung zu den Strom- und Gas-Preisen für das Jahr 2023 getroffen. Was das für die Kunden bedeutet.

Kundinnen und Kunden der Hochsauerland-Energie können sich über den Jahreswechsel hinaus auf stabile Preise für Strom und Gas freuen. „Wir wollen frühzeitig Sicherheit geben“, betont HE-Geschäftsführer Christoph Rosenau in der entsprechenden Pressemitteilung. Bereits 2023 hatte die HE zweimal die Vertriebspreise für Strom und Gas gesenkt - weil sich angesichts sinkender Großhandelspreise auch die Konditionen für die HE für den Energiebezug verbessert hatten.

Vorteile werden weitergegeben

„Solche Vorteile geben wir selbstverständlich an unsere Kundinnen und Kunden weiter“, erläutert HE-Vertriebsleiter Steffen Klauke. Ausdrücklich verstehe man das als Beitrag, um das Fairness-Versprechen umzusetzen, mit dem die HE als kommunaler Energie-Partner für die Menschen in der Region angetreten sei.

Und dieses Versprechen gelte über den Jahreswechsel hinaus - obwohl zahlreiche Bestandteile der Energiepreise ab dem 1. Januar 2024 deutlich nach oben gingen. So stiegen bei der Versorgung mit Erdgas die Gasspeicherumlage und die gesetzliche CO2-Abgabe; den Strompreis belastet ein starker Anstieg der Netznutzungsentgelte. Diese Kosten will die HE aber nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben - man verzichte auf steigende Vertriebspreise.

Stabile Vertriebspreise

Steffen Klauke: „Unser Ziel ist es, diese Belastungen der Energiepreise durch einen optimierten Einkauf und eine „scharfe Kalkulation“ bei den Preisen aufzufangen.“ Gerade in der Startphase von „Heiz-Periode“ und „dunkler Jahreszeit“, die erhöhte Energieverbräuche mit sich bringen, seien stabile Vertriebspreise sicher eine gute Nachricht für Kunden, ergänzt Christoph Rosenau.

