Hochsauerland Energie gibt Mehrwertsteuersenkung weiter

Hochsauerlandenergie will die im Juli beschlossene Mehrwertsteuersenkung für das komplette Jahr an seine Kunden weitergeben.

Meschede/Olsberg/Bestwig Wie der Kommunalversorger Hochsauerland Energie bei der Mehrwertsteuersenkung seinen Kunden entgegen kommen will.

Wer in 2020 durchgehend Strom und Gas vom heimischen Kommunalversorger HochsauerlandEnergie GmbH (HE) bezogen hat, zahlt für das komplette Jahr 2020 nur den verringerten Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent.

Hintergrund: Quasi als „Konjunkturmaßnahme“ gegen die Folgen der Corona-Pandemie

hatte die Bundesregierung beschlossen, für das zweite Halbjahr 2020 den

Mehrwertsteuersatz zu senken. Konkret bedeutet das: Für Strom und Gas ist die

Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent herabgesetzt

worden.

Um die Leistungsabrechnung zu vereinfachen, kann die Abrechnung als so genannte

“Dauerleistung” erfolgen. In solchen Fällen ist es möglich, für das komplette Jahr 2020 den

gesenkten Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent zum Vorteil der Haushaltskunden zu

berechnen. Und genau das macht die HE: “Weil für uns seit der Gründung der HE im Jahr

2009 ein optimaler Service besonders wichtig ist, geben wir diesen steuerlichen Vorteil

vollständig an unsere Kundinnen und Kunden weiter”, so HE-Geschäftsführer Christoph

Rosenau.

Musterhaushalt spart 26,70 Euro

Wie groß die steuerliche Ersparnis ist, hängt dabei vom persönlichen Verbrauchsverhalten

ab. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von rd. 3.500 kWh Strom beträgt

sie beispielweise im kompletten Jahr 2020 etwa 26,70 Euro. Um die

Steuersenkung zu nutzen, müssen Kundinnen und Kunden der HE nichts weiter

unternehmen. Die gesenkte Mehrwertsteuer findet sich automatisch in ihrer

Jahresverbrauchsabrechnung wieder, die Anfang der zweiten Januarhälfte versendet wird.