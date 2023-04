Hochsauerlandkreis: Hier gibt es das neue Deutschlandticket

Meschede. Das neue Deutschlandticket für 49 Euro kommt im Mai. Schon jetzt lässt es sich im Hochsauerlandkreis buchen. So funktioniert es.

Nicht mehr lange dauert es, bis Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland das bundesweit gültige Deutschlandticket nutzen können. Ab dem 1. Mai fahren Bürger für 49 Euro im Monat Bus und Bahn. Buchen lässt sich das Ticket jetzt schon über die „mobil info-App“ für das Deutschlandticket.

Monatlich kündbar

„Dafür ist es lediglich notwendig, sich die mobil info-App aufs Smartphone herunterzuladen. Nach einer kurzen Registrierung kann der Abschluss des monatlich kündbaren Abonnements des Deutschlandtickets folgen. Und schon geht es los“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG).

>>> Ermittlungen der Polizei: Leiche am Hennesee bei Meschede <<<

Mit einer großangelegten Informationskampagne will die RLG den Fahrgästen das neue Ticket im Hochsauerlandkreis näherbringen. Einen Schwerpunkt legt die RLG dabei auf die persönliche Beratung der Kunden. Seit kurzem ist eine extra eingerichtete Hotline zum Deutschlandticket erreichbar. Unter der kostenlosen Rufnummer 0 800 6 50 40 49 erhalten Kunden Antwort auf ihre Fragen rund ums neue Angebot.

Auch in Papierform

Fahrgäste, die das Deutschlandticket nicht über das Smartphone beziehen möchten, können das Ticket auch in Papierform erhalten. Dieses kann über die Internetseite der RLG bestellt werden. In den Bussen sind auch Bestellprospekte ausgelegt. Neben der Möglichkeit der Nutzung des Deutschlandtickets, verfügt die App auch noch über andere nützliche Funktionen. Dazu zählt beispielsweise die Fahrplanauskunft, Echtzeitinformation und die Möglichkeit, auch andere Ticketformen zu nutzen.

André Pieperjohanns, Geschäftsführer der RLG, sagt über das neue Angebot: „Wir freuen uns, dass wir das Deutschlandticket auch in der mobil info-App anbieten können. Damit haben die Kunden alle Möglichkeiten der Nutzung des klimaschonenden ÖPNV immer griffbereit.“

Auf Bus und Bahn umsteigen

„Das Deutschlandticket in der App eröffnet den Menschen im Hochsauerlandkreis maximale Mobilitätsmöglichkeiten und schafft so einen Anreiz auf Bus und Bahn umzusteigen“, heißt es in einer Mitteilung der RLG zum Deutschlandticket weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland