Hochsauerlandkreis: Nicht alle Firmen werden Azubi finden

Meschede. Zum Ausbildungsstart sind mehr als 1000 Stellen im Hochsauerlandkreis nicht besetzt. Schon jetzt ist klar: Nicht alle werden einen Azubis finden.

Für Betriebe im Hochsauerlandkreis wird es zunehmend schwieriger ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. „Auf der einen Seite wollen Unternehmen gerne ausbilden, um den erhöhten Bedarf an jungen Fachkräften zu decken und die demographische Entwicklung auszugleichen. Auf der anderen Seite sinkt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber“, erklärte dazu Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

Angebote und Nachfrage

Im August und September beginnt für viele Jugendliche mit dem Ausbildungsstart der Einstieg ins Berufsleben „Aber auch bis Ende September und auch darüber hinaus können noch viele Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Gerade im Verkauf gibt es noch viel offene Plätze in unserer Region. Hier gehen Angebot und Nachfrage tatsächlich weit auseinander. Aber auch in vielen weiteren Berufsbereichen gibt es noch reichlich Auswahl, sowohl für Betriebe als auch für Ausbildungsplatzsuchende bieten sich also weiterhin viele Chancen“, sagte Schubert.

Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. Foto: Archiv

>>> Lesen Sie auch: Spannende Karrieren: Was das Hochsauerland zu bieten hat <<<

1352 Jugendliche aus dem Hochsauerlandkreis haben sich seit Oktober 2022 an die Berufsberatung der heimischen Agenturen für Arbeit gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. 231 Jugendliche sind davon aktuell noch unversorgt. Der Vielzahl an Bewerbern und Bewerberinnen stehen derzeit 2492 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber von denen aktuell noch 1017 betriebliche Ausbildungsplätze unbesetzt sind.

4,4 Stellen zur Auswahl

Jugendliche, die jetzt noch eine Ausbildung suchen, haben gute Chancen: Jedem von ihnen stehen rechnerisch rund 4,4 unbesetzte Ausbildungsstellen zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland