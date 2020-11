Hochsauerlandkreis sucht Notarzt für Bad Fredeburg

Der Hochsauerlandkreis sucht einen Notarzt für die Wache in Bad Fredeburg. Doch auch wenn es in vielen Bereichen in der Region Ärztemangel gibt, sieht Andreas Schäfer, Leiter Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz, positiv auf diese Personalie. Der Rettungsdienst des Hochsauerlandkreises versorgt Menschen, die notfallmedizinisch betreut werden müssen.

Aktuell zwölf Standorte

Von derzeit zwölf Rettungswachenstandorten (einschließlich Nebenwachen) mit neun Notarztstandorten aus wird die Bevölkerung des Kreisgebietes und der Nachbarkreise versorgt. Zwei Notarztstandorte (Bad Fredeburg und Winterberg) besetzt der Hochsauerlandkreis in Eigenregie. Die übrigen besetzen Krankenhäuser oder Drittanbieter, in Sundern ist das beispielsweise ein Notarztverein. Zum 1. Januar sucht der Kreis nun für Bad Fredeburg eine Notärztin oder einen Notarzt in Vollzeit.

Neben der staatlichen Zulassung zum Arztberuf muss der Bewerber oder die Bewerberin auch die Fachkunde Rettungsdienst der Landesärztekammer Westfalen-Lippe oder Zusatzbezeichnung Notfallmedizin nachweisen. Erfahrung im Notarztdienst Facharztqualifikation in einem Gebiet mit notfallmedizinischem Versorgungsspektrum ist wünschenswert. Andreas Schäfer hat schon erste Bewerbungen auf dem Tisch liegen und ist deshalb zuversichtlich, dass die Stelle zum 1. Januar besetzt werden kann, auch wenn Suche nach Medizinern in der Region nicht überall einfach ist. Er ist überzeugt: „Das ist eine reizvolle Aufgabe. Der Notarzt muss ein breites Aufgabenspektrum abdecken.“

Jobsharing möglich

Auch die Stelle zu teilen, sei kein Problem. „Jobsharing ist im öffentlichen Dienst immer möglich.“ Selbst Nebentätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen auszuüben, sei möglich. Der Job sei besonders verantwortungsvoll, ohne Frage, so Schäfer. „Aber viele Mediziner machen das gern ein paar Jahre, weil man alle medizinischen Gebiete abdeckt.“