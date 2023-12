Die Feuerwehr beim Pumpen an der Schützenhalle in Velmede.

Feuerwehr Hochwasser-Einsatz für Feuerwehr in Schützenhalle Velmede

Velmede Wieder ein Einsatz beim Hochwasser für den Löschzug Velmede-Bestwig. Diesmal ist Wasser in der Schützenhalle entdeckt worden.

Mehrmals ist die Feuerwehr im Gemeindegebiet Bestwig in den letzten Tagen im Hochwasser-Einsatz gewesen.

Betroffen gewesen ist jetzt auch die Schützenhalle in Velmede. Dorthin rückte der Löschzug Velmede-Bestwig am Donnerstag, 28. Dezember, aus. Um kurz vor 10 Uhr war per Meldeempfänger der Alarm ausgelöst worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Keller der Schützenhalle das Wasser rund 40 bis 50 Zentimeter hoch stand, weil die hauseigene Pumpe ausgefallen war.

Die Einsatzkräfte setzten einige eigene Pumpen ein, um das Wasser aus dem Keller zu pumpen. Der Einsatz dauerte rund dreieinhalb Stunden.

