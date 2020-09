Die Polizei in Meschede ermittelt nach einem Einbruch in Calle.

Calle. Schlugen die Täter gezielt zu? Von einer Baustelle in Calle sind hochwertige Maschinen entwendet worden. Die Polizei in Meschede ermittelt.

Ein Einbruch in einen Rohbau auf der Mescheder Straße ist der Polizei am Montag gemeldet worden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8.40 Uhr, brachen die Täter eine Tür auf und entwendeten von der Baustelle sechs hochwertige Arbeitsmaschinen.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90200 entgegen.