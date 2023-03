Gesundheit Höchststand bei Rückenschmerzen: So krank ist der HSK

Meschede. Noch nie sind so viele Menschen wegen Rückenbeschwerden ausgefallen wie im vergangenen Jahr. So krank ist der HSK - und diese Tipps helfen.

Die Fehlzeiten wegen Rückenbeschwerden sind im vergangenen Jahr im Hochsauerlandkreis weiter angestiegen und haben einen Höchstwert erreicht. Insgesamt verursachten sie 70.609 Ausfalltage bei den beschäftigten AOK-Mitgliedern im Hochsauerlandkreis. Das sind 5,7 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor (66.791 Fehltage) und sogar 25,1 Prozent mehr als 2020 mit 56.444 Ausfalltagen. Darauf weist die AOK-Nord-West zum Tag der Rückengesundheit unter dem Motto „Rückengesund mit Herz, Hand und Verstand“ am 15. März hin.

Regelmäßige Bewegung

„Das Wichtigste für einen gesunden Rücken ist regelmäßige Bewegung. Allein oder mit der Familie und Freunden in der Natur oder mit passender digitaler Unterstützung zu Hause lässt sich etwas für einen gesunden Rücken tun“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Muskel- und Skeletterkrankungen gehören unverändert zu den Volkskrankheiten. Sie verursachen unter allen Krankheitsarten die meisten Arbeitsunfähigkeitstage der Beschäftigten im Hochsauerlandkreis. Mit 23,9 Prozent lag deren Anteil an den gesamten Fehltagen der AOK-Mitglieder im Jahr 2021 an erster Stelle.

>>> Lesen Sie auch: Verbot von Gas- und Ölheizungen: Das raten Experten im HSK <<<

Bewegung kräftigt die Muskeln, stabilisiert die Wirbelsäule und fördert die körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit. „Daher kann regelmäßige Bewegung und vorbeugend gezieltes Rückentraining helfen, dass es gar nicht erst zu Problemen kommt“, so Schneider. Denn langes Sitzen in immer gleicher Position, stundenlanges Starren auf den Bildschirm und andere ungünstige Arbeitsplatzverhältnisse sowie dauerhaft schwere körperliche Belastung bei zum Beispiel pflegenden Berufen, beanspruchen die Wirbelsäule und den Rücken massiv.

Schnell wieder aktiv werden

Bei vielen Menschen besteht der erste Reflex bei Rückenschmerzen darin, sich ins Bett zu legen und darauf zu warten, dass es wieder besser wird. Doch eine derartige Schonung schwächt in den meisten Fällen die Muskeln nur noch weiter. „Und die Patienten geraten leicht in einen Teufelskreis aus Schmerz, Verspannung und Schonhaltung“, erläutert Schneider.

Ziel sei es deshalb, schnell wieder aktiv zu werden. Unterstützung bietet das aktuelle Kursprogramm der AOK-Nord-West – mit neuen Möglichkeiten im Online-Bereich. Die internetbasierten Programme bieten 100 Prozent Flexibilität. Der Trainer ist immer bereit – zu Hause, auf Reisen oder in der Mittagspause. Außerdem hat die AOK Nord-West ihre Kooperation mit dem Online-Kursanbieter Cyberfitness verlängert.

Die Angebote sind zu finden unter www.cyberpraevention.de/aok.

Kurse im Angebot

Weiterhin gibt es die qualitätsgesicherte, mehrwöchige Präventionskurse vor Ort.

Die Kurse werden von qualifizierten Fachkräften geleitet.

Das neue Kursprogramm ist in allen AOK-Kundencentern erhältlich oder auch im Internet unter aok.de/nw abrufbar.aok.de/nw

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland